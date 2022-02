Cri du cœur au gouvernement: parce que chaque jeune compte

Alors que les problématiques vécues par les jeunes plus vulnérables se sont considérablement alourdies et complexifiées depuis le début de la pandémie, le Regroupement des Auberges du cœur du Québec sonne l’alarme et rappelle au gouvernement qu’il y a urgence d’agir pour des milliers de jeunes.

En prévision du dépôt du prochain budget provincial, notre organisme demande un rehaussement du financement des Auberges du cœur de 25 millions $ afin de leur permettre de réaliser pleinement leur mission et d’accompagner adéquatement les jeunes fréquentant ces ressources en hébergement.

Itinérance ou difficultés

Les Auberges du cœur, qui accompagnent les jeunes de 12 à 35 ans en situation d’itinérance ou vivant des difficultés, accueillent et soutiennent annuellement plus de 3500 jeunes, mais se voient contraintes d’en refuser tout autant, faute de places et de financement.

Par ailleurs, dans les maisons d’hébergement jeunesse communautaires du Québec, les impacts du sous-financement et de la pénurie de main-d’œuvre sont alarmants : taux de roulement élevé, épuisement professionnel, congés de maladie, personnel insuffisant, etc.

Faute de personnel, plusieurs Auberges se voient contraintes de fermer des lits, ou pis encore, d’arrêter complètement leurs activités. Dans la dernière année seulement, les Auberges du cœur ont été obligées de fermer une centaine de lits, pour une durée de trois jours à plus de six mois. Il est clair que l’élastique est tiré à son maximum.

La crise sanitaire nous a frappés de plein fouet et, tous les jours, nous constatons les impacts auprès des jeunes en situation de précarité. Malheureusement, ce sont les jeunes plus vulnérables qui en font les frais et c’est toute notre société qui en souffre.

Bien plus qu’un simple toit, les Auberges du cœur jouent un rôle essentiel dans la prévention et la création d’un riche filet social, et ce, depuis plus de 40 ans. Elles agissent auprès des jeunes mineurs et majeurs, parfois même avec leur famille, souvent en amont et en aval de la Protection de la jeunesse. Elles accueillent une population variée avec des problématiques diverses et complexes, notamment de la toxicomanie, la violence, la santé mentale, l’exploitation sexuelle, l’itinérance, etc.

Un séjour dans une Auberge du cœur peut littéralement changer une vie !

Le personnel est à l’écoute des besoins des jeunes afin d’accompagner ceux qui souhaitent prendre leur vie en main, améliorer leur santé, se loger adéquatement, retourner aux études ou encore se trouver un emploi. Les jeunes qui entrent dans les Auberges du cœur s’en sortent !

Le manque de financement des ressources d’hébergement jeunesse communautaires a assez duré. La situation actuelle fait en sorte que les jeunes ne quittent pas l’itinérance, ne se réinsèrent pas socialement et ne participent pas à la vie collective à la hauteur de leur potentiel. Ils utilisent ainsi davantage de services de santé et de services sociaux, plutôt que de créer de la richesse pour notre société.

Des milliers d’adolescents et de jeunes adultes résilients et vifs d’esprit pourraient contribuer à la société de demain, si seulement on leur donnait les moyens de se développer à leur plein potentiel.

Pénurie de main-d’œuvre

Considérant la pénurie de main-d’œuvre qui touche notre société, le Québec peut-il vraiment se priver ne serait-ce que d’un seul jeune pour contribuer à la collectivité ?

Nous devons agir collectivement pour freiner cette hémorragie sociale.

Parce que chaque jeune compte, on ne peut pas se permettre d’en perdre un seul.

Paule Dalphond, directrice générale, Regroupement des Auberges du cœur du Québec