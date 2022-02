De belles embarcations de pêche

Dans un peu plus de deux mois, nous aurons la possibilité de voguer sur un nombre astronomique de magnifiques plans d’eau.

Normalement, à ce temps-ci de l’année, de nombreux adeptes se seraient rendus dans les diverses expositions nautiques et de chasse et pêche pour y voir les multiples modèles de coques, les nouveautés et tout ce qui s’y rattache. À cause de la « mausus » de pandémie, nous avons dû nous résoudre à découvrir les chaloupes, les bateaux et les pontons sur un écran d’ordinateur, dans un catalogue, ou en nous rendant dans la salle de montre d’un détaillant ayant un certain inventaire.

J’ai parlé à quelques intervenants du monde du nautisme motorisé de pêche afin qu’ils me présentent certaines nouveautés intéressantes. Voici l’essentiel de leurs propos :

Angler 1650

Photo courtoisie

Le manufacturier Bateaux Lund fabrique annuellement plus de 10 000 embarcations principalement vouées au merveilleux monde de la pêche. La version Angler 1650, proposée en trois déclinaisons, soit avec pare-brise complet, avec console latérale ou avec conduite arrière à barre franche, est conçue pour nos plans d’eau, sans aucune crainte pour les conditions tumultueuses grâce à sa coque profonde en V et à son réputé système IPS. D’une longueur de 16’ 5’’ et d’une largeur de 80,5’’, elle peut accueillir cinq passagers en tout confort. Son gros vivier avant de 37’’, son porte-cannes intégré verrouillable, son compartiment pour réservoir d’essence portatif de 6,5 gallons ne sont que quelques-uns de ses nombreux attributs invitants.

Sport 182

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Princecraft a complètement repensé et remodelé cette embarcation d’une longueur de 18’ 5” sur 98” de large. Son échine renversée a été élargie à 84” pour améliorer ses performances sur l’eau. La plate-forme surélevée à l’avant permet à l’adepte de pratiquer aisément son activité de prélèvement préférée. Des attaches de canne à pêche, un rangement de 7 pieds pour les perches et un autre qui se verrouille dans le plancher pour six cannes à pêche, un support de proue pour moteur électrique, une banquette arrière pleine largeur incluant trois sièges d’appoint repliables, un vivier électrique oxygéné, une glacière et plusieurs compartiments de rangement font partie de la longue liste d’équipements.

Série R

Photo courtoisie

L’amateur à la recherche d’une embarcation de 15 pieds robuste et sans artifices appréciera la version Angler à console latérale ou la Allsport avec pare-brise complet. Ces coques, de la compagnie Bateaux Legend, sont présentées avec deux ponts de pêche. Celui à l’avant, tout en vinyle, facilite le rangement des équipements, le nettoyage et la conservation des captures dans un vivier de 57 litres. Celui à l’arrière vous permet de ranger le réservoir d’essence portable. Deux porte-cannes, une glissière du siège conducteur, un détecteur de poissons de quatre pouces, deux chaises de pêche utilitaires, une pompe de cale automatique, etc., font partie de cet ensemble équipé d’un moteur à quatre temps Mercury allant de 25 à 50 cv.

Vision 1600

Photo courtoisie

Cette gamme du constructeur Crestliner porte ce nom, car elle a été développée pour permettre aux futurs acquéreurs de choisir parmi de nombreuses configurations et options et ainsi répondre de façon économique à leur vision d’une journée parfaite sur l’eau. D’une longueur de 16’ 4’’, cette coque peut transporter confortablement jusqu’à cinq passagers, aussi bien dans la version avec pare-brise, avec console simple ou à conduite arrière. Les plates-formes avant et arrière permettent aux passionnés d’effectuer des lancers avec aisance. Un porte-cannes latéral et un autre dans le plancher abritent vos perches en toute sécurité. Un grand vivier de 17 gallons, de nombreux rangements et plusieurs autres caractéristiques de pêche sont offerts.

Sport Fish

Photo courtoisie

Depuis belle lurette, les pontons gagnent en popularité auprès des plaisanciers, mais aussi des pêcheurs qui souhaitent le meilleur des deux mondes. Avec cette série, Lowe frappe dans le mille en proposant quatre modèles mesurant de 20’ 3” à 24’ 3”. Ceux qui aiment se déplacer à basse vitesse pourront opter pour un 25 cv ou plus, et ceux qui veulent de la performance et pratiquer des sports nautiques pourront faire installer un puissant Mercury de 200 hp. Comme le dit leur slogan publicitaire, ils sont construits pour la prise de poissons et pour la relaxation. Dotés de consoles très attrayantes, ces pontons sont offerts avec des sièges pivotants, des compartiments à cannes à pêche, beaucoup de rangement et tout ce qu’il faut pour éprouver beaucoup de plaisir.

Je vous invite à me suivre sur Facebook à l’adresse suivante : facebook.com/lapassiondepatrickcampeau