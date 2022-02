Déception pour Jordan Pierre-Gilles au 500m

PÉKIN | Jordan Pierre-Gilles avait de grandes attentes au 500m, mais une chute tôt en quarts de finale a ruiné ses espoirs.

Le patineur de Sherbrooke a chuté lourdement dans les matelas sans que personne ne lui touche apparemment alors qu’il occupait le deuxième rang.

« Il y a eu un petit contact avec le Hongrois [Shaoang Liu, l’éventuel champion] et je suis devenu plus hésitant par la suite, a-t-il expliqué. Ce fut difficile de retrouver ma vitesse. Il faudra que je vérifie, mais je crois que mes lames ont été endommagées. Ce fut plus difficile de relaxer après ce contact. »

« C’est très décevant parce qu’il s’agit de ma distance favorite et je sais que je peux faire mieux, de poursuivre Pierre-Gilles. Je suis dans une super forme. La déception est amplifiée parce que nous sommes aux Jeux olympiques. »

Pierre-Gilles aura l’occasion de se prendre, mercredi lors de la dernière soirée de courte piste. Il sera de retour pour la finale du relais 5000 m en compagnie de Charles Hamelin, Pascal Dion et Steven Dubois après avoir été laissé de côté au profit de Maxime Laoun en demi-finale.

« À chaque fois que nous avons couru ensemble cette saison en Coupe du monde, nous avons connu du succès et gagné, a souligné l’athlète de 23 ans. Nous allons tenter de reproduire en mieux ce que nous avons fait. »

Finale à cinq équipes

S’il a confirmé la présence de Pierre-Gilles en finale du relais, l’entraîneur Sébastien Cros n’a pas annoncé l’ordre des patineurs qui prendront le départ.

« Les gars sont dans une bonne dynamique, a-t-il dit. On regarde quelques options. Il s’agira d’une finale à cinq équipes et on ne veut pas se retrouver derrière même si on sait que les gars vont demeurer calmes peu importe les situations. »