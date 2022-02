Des minichalets flottants à louer même en hiver

L’été, elles flottent. L’hiver, elles reposent silencieusement sur la glace. À une demi-heure de Québec, les minimaisons de Bora Boréal proposent des séjours de glamping apaisant sur un petit lac entouré de montagnes.

Bora Boréal

Bora Boréal a vu le jour à l’été 2020, à Sainte-Brigitte-de-Laval, tout au bout de la rue Saint-Louis. Intime, le site compte à ce jour deux minichalets flottants seulement.

Durant la saison froide, il faut laisser sa voiture dans le stationnement et marcher environ 5 min pour s’y rendre, les bagages bien empilés dans un traîneau.

Bora Boréal

Une fois arrivé, on découvre un espace ouvert, largement vitré, avec coin salon et foyer au bois, un coin salle à manger et une cuisinette tout équipée. En été, on peut ouvrir une grande porte-fenêtre donnant directement sur l’eau. En hiver, on peut siroter son café bien au chaud en admirant la blancheur du lac.

La chambre, quant à elle, se trouve sur une petite mezzanine de laquelle on a une vue sur les montagnes et le ciel étoilé.

Bora Boréal

Écologiques, les minimaisons de bois de Bora Boréal ont l’électricité (panneaux solaires), mais pas l’eau courante. Elles sont dotées d’une toilette compostable et des bidons d’eau potable sont fournis, mais les douches sont dans un pavillon à l’entrée du site.

L’entreprise offre donc bel et bien des séjours de glamping, mais, avec le style moderne des minihabitations et les nombreuses commodités, on est loin du prêt-à-camper rustique.

Bora Boréal

D’ailleurs, ceux qui le souhaitent peuvent commander à l’avance des mets préparés (soupe à l’oignon, cassoulet, lasagne de courge, kit à s'mores, etc.), afin que le frigo soit déjà rempli en arrivant.

Quant à ceux qui veulent prendre l’air, ils peuvent emprunter des raquettes gratuitement pour se promener sur le domaine enneigé. Il est aussi possible d’apporter ses patins pour faire quelques pirouettes sur le lac gelé, avant de rentrer se réchauffer au coin du feu et de profiter de l'atmosphère paisible des lieux.

Bora Boréal

En bref