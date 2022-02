Conflit en Ukraine: des répercussions redoutées partout sur la planète

Les prochaines décisions qui seront prises en lien avec la possible invasion de l’Ukraine par la Russie pourraient avoir des répercussions à travers le monde.

« Tout le monde a les yeux rivés sur la Russie et l’OTAN en ce moment et se tient sur le qui-vive », explique le politologue et chargé de cours à l’Université de Montréal Loïc Tassé.

La tension a monté d’un cran à l’échelle internationale depuis que le renseignement américain a appris que Vladimir Poutine pourrait donner l’ordre d’envahir l’Ukraine « à tout moment », vendredi.

Malgré les quelque 100 000 militaires russes lourdement armés massés à la frontière de l’Ukraine et la menace d’un « assaut rapide » contre la capitale, la voie diplomatique est toujours celle qui est mise de l’avant par l’OTAN.

Si l’invasion devait survenir, c’est donc surtout une guérilla au sein du pays qui serait observée. Les risques d’une 3e guerre mondiale sont faibles, selon M. Tassé.

Imiter la Russie

En empruntant cette voie, les États-Unis et leurs alliés ont « considérablement réduit le potentiel d’escalade de ce conflit », affirme le politologue.

Mais cette absence de désir de représailles en cas d’attaque, outre des « sanctions économiques draconiennes », pourrait bien donner des idées à d’autres nations.

M. Tassé se questionne : est-ce que cette réaction « si faible » des États-Unis pourrait inciter l’Iran à gruger quelques territoires limitrophes ou pousser la Chine à attaquer Taïwan ?

« Ça donne l’impression qu’on hésite à intervenir et c’est cette perspective-là qui m’inquiète. Ce conflit pourrait faire des petits. Ça pourrait être un coup dur pour la démocratie », souligne-t-il.