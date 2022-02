Neil Young: «Harvest» a 50 ans

Au début du mois de février 1972, Neil Young lançait un album qui était pour devenir marquant pour l’artiste canadien et dans l’histoire de la musique. Harvest, sur lequel on retrouve les classiques Heart of Gold, Old Man et The Needle and the Damage Done, vient d’avoir 50 ans.

Deux ans après la dissolution de Crosby, Stills, Nash and Young, après d’innombrables conflits et tensions, l’artiste originaire de Toronto arrivait avec un opus de 10 chansons qui a trôné, durant deux semaines, au sommet du palmarès américain Billboard 200.

Meilleur vendeur aux États-Unis en 1972, Harvest est le seul album de Neil Young à avoir été numéro un au pays de l’oncle Sam. Cet opus, qui totalise 37 minutes, a aussi été numéro un en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Norvège et aux Pays-Bas.

Lancé au début de l’année 1972, avant la parution de l’album, le simple Heart of Gold, sur lequel on peut entendre les voix de Linda Ronstadt et de James Taylor, a atteint la première position du Billboard Hot 100 aux États-Unis.

Ronstadt et Taylor, qui chantent aussi sur Old Man, étaient à Nashville pour participer à l’émission de télé de Johnny Cash diffusée sur le réseau ABC. Young, qui était aussi présent, les a invités au studio Quadraphonic Sound où il venait tout juste d’entreprendre l’enregistrement de son quatrième album solo.

Dans une entrevue publiée en décembre 1985 dans le magazine Spin, Bob Dylan avoue qu’il détestait Heart of Gold.

« J’ai toujours aimé Neil Young, mais ça me dérangeait d’entendre cette chanson à la radio. Je me disais : c’est moi. Ça sonne comme moi et ça devrait être moi qui chante cette chanson. C’est comme si quelqu’un m’avait pris quelque chose et qu’il avait pris la fuite avec », a-t-il raconté.

En amour

Harvest est un opus principalement acoustique. Un disque qui a été conçu alors que Neil Young était en amour avec l’actrice Carrie Snodgress.

La majorité des pièces de l’album ont été enregistrées sur le vif avec des musiciens qui se trouvaient dans les environs du studio de Nashville, regroupés sous l’appellation The Stray Gators.

Sur les titres A Man Needs a Maid et There’s a World, on peut entendre l’Orchestre symphonique de Londres. Are You Ready for the Country?, Alabama et Words ont été enregistrés dans le ranch de Neil Young en Californie.

Les « ex » David Crosby, Graham Nash et Stephen Stills, de CSNY, font des présences vocales dans Are You Ready for the Country? et Alabama.

Neil Young aborde, sur The Needle and the Damage Done, les ravages de la dépendance à l’héroïne. Danny Whitten, guitariste de sa formation Crazy Horse et le roadie Bruce Berry, qui travaillait avec CSNY et Neil Young, sont décédés d’une surdose dans les mois qui ont suivi la parution de l’album. Cette piste provient d’une prise enregistrée en concert, le 30 janvier 1971, à l’Université de Californie à Los Angeles.

La pièce Old Man, contrairement à ce que les gens pourraient penser, n’est pas un hommage à son père, mais elle fait référence à Louis Avila, un homme qui s’occupait de son ranch en Californie.

Dans son classement des 500 meilleurs albums de tous les temps, le magazine Rolling Stone avait placé Harvest au 78e rang. Il a ensuite glissé au 82e rang, dans l’édition revisitée de 2012, pour ensuite remonter au 72e rang dans la mise à jour effectuée en 2020.