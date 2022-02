Kyler Murray en chicane avec les Cardinals?

Le quart-arrière Kyler Murray serait en colère contre l’organisation des Cardinals de l’Arizona.

• À lire aussi: Tom Brady: les «Bucs» espèrent toujours

• À lire aussi: D’un championnat à l’autre

Selon ce qu’avançait le réseau ESPN dimanche, l’athlète de 24 ans se sentirait humilié des suites de la défaite des siens de 34 à 11 contre les Rams de Los Angeles au premier tour des éliminatoires. Le pivot aurait l’impression que l’organisation le considère comme le bouc émissaire de ses problèmes.

Sous le couvert de l’anonymat, des membres des «Cards» auraient décrit Murray comme un individu égocentrique et immature.

La semaine dernière, le premier choix au total du repêchage de 2019 a effacé tout le contenu lié aux Cardinals de ses réseaux sociaux, ce qui a grandement alimenté les spéculations.

Toujours selon ESPN, des vétérans des «Cards» auraient tenté de rejoindre Murray pour clamer la situation, alors que l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury serait en mode auto-évaluation pour déterminer comment il pourrait mieux aider son quart-arrière.

Le produit des Sooners de l’Oklahoma a complété 69,2 % des passes qu’il a tentées pour 3787 verges et 24 touchés en 2021. Il a aussi amassé 423 verges et cinq majeurs avec ses jambes. Lors du match éliminatoire contre les Rams, il a complété 55,8 % de ses relais pour 137 verges et aucun touché, en plus d’être victime de deux interceptions.

En 2022, Murray disputera la quatrième et dernière saison de son contrat de recrue. Les Cardinals ont toutefois l’option d’ajouter une cinquième année à cette entente.