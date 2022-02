Le «convoi de la liberté» dévastateur pour l'image de Justin Trudeau

L’occupation du centre-ville d’Ottawa par le «convoi de la liberté semble avoir affecté considérablement la crédibilité de Justin Trudeau alors que près de la moitié des Canadiens (48 %) juge qu’il ne se comporte pas comme un premier ministre dans le traitement de ce dossier.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: le bordel se poursuit à Ottawa comme si de rien n’était

• À lire aussi: [VIDÉO] Pont Ambassador: c’est toujours l’impasse au blocus de Windsor

• À lire aussi: Recours collectif à Ottawa: une avocate met en garde contre des comptes frauduleux

C’est à tout le moins ce que révèle le plus récent sondage de la firme Maru, rendu public samedi.

Plusieurs des répondants brossent un portrait peu flatteur du premier ministre canadien face à ce mouvement présent partout à travers le pays. Plus de la moitié (53 %) jugent qu’il a eu l’air faible face aux manifestants et 44 % jugent même qu’il a contribué aux tensions. Moins d’un répondant sur cinq (17 %) juge qu’il a tout fait pour résoudre la crise et 45 % pensent que quelqu'un d'autre devrait prendre les rênes du Parti libéral du Canada PLC en raison de sa faible gestion de crise.

Québécois critiques

Par ailleurs, les Québécois s'avèrent être les plus critiques du mouvement de protestation au pays.

En effet, les habitants de la Belle Province sont plus nombreux que la moyenne nationale à juger que les camionneurs et leurs sympathisants sont les grands responsables de l'escalade des manifestations, ainsi qu'à estimer que les manifestants menacent la démocratie.

Même les Québécois sympathisants des propositions des manifestants, ceux-ci sont plus nombreux que la moyenne à estimer que leur message est le bon, mais que les moyens utilisés pour le véhiculer ne le sont pas.

Le sentiment d'aliénation après plus de deux semaines de manifestations a aussi atteint un sommet, si bien que 64 % des Canadiens pensent que le gouvernement devrait faire appel à l’armée pour retirer les camions des grands rassemblements, ce qui n’est pas dans les plans du premier ministre Trudeau pour le moment.

«On ne veut jamais déployer l’armée contre des civils canadiens. C’est quelque chose à éviter à tout prix», avait lancé le premier ministre lors d’un point de presse devant les journalistes vendredi après-midi.

Après avoir passé plusieurs jours en isolement avec la COVID-19, Justin Trudeau a participé cette semaine à plusieurs rencontres avec les chefs de l’opposition et plusieurs partenaires municipaux pour convenir d'une stratégie de sortie de crise de ces multiples convois.

Le coup de sonde a été mené auprès d'une sélection aléatoire de 1 506 adultes canadiens qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada.