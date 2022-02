Le pays est divisé plus que jamais

Alors que la lutte à la pandémie nous avait collectivement soudé en 2020, voilà que des écarts importants commencent à se creuser à travers le pays. Cela s’exprime tant en politique, que dans la société civile.

Choisir son camp

Tout le monde sent le besoin de choisir une « gang ». les clans se forment et creusent les divisions de notre pays : Sommes-nous pour ou contre la vaccination ? Appuyons-nous les doléances des camionneurs ? Les mesures sanitaires ont-elles encore leur raison d’être ?

Tant de questions auxquelles nous cherchons à répondre et plus les débats s’imposent plus les nuances prennent le bord.

Politiquement, les divisions commencent à faire mal à tout le monde : O’toole est chassé, les députés qui se considèrent progressistes conservateurs luttent pour leur place au sein d’un caucus plus radical et se cherche un sauveur; Joel Lightbound critique ouvertement, en pleine conférence de presse son gouvernement, appuyé son collègue Yves Robillard.

Notre démocratie est menacée : notre gouvernement est divisé et notre opposition officielle l’est tout autant à l’heure des grandes décisions qu’elles soient sanitaires ou économiques.

Notre capitale, Ottawa, celle d’un pays du G7, est assiégée pour une quinzième journée consécutive !

Le pont Ambassador reliant Windsor et Détroit est bloqué, créant un retard important dans les flux d’approvisionnement et le transport des marchandises. Et V’lan une autre dose d’incertitude comme-ci on n’en avait pas assez.

Une période trouble

Et malheureusement ce n’est que le début : alors que les conservateurs entament une troisième course au leadership depuis Harper, les rumeurs se font de plus en plus insistante quant au fait que le PLC se cherchera un nouveau chef à la fin du présent mandat... si ce n’est avant !

La polarisation actuelle ne peut durer éternellement, à moins de courir vers l’implosion de notre nation. Il faudra nos unir, panser nos plaies et nos blessures et marcher vers l’avenir. Il faudra que nos autorités publiques actuelles, que nos politiciens s’élèvent et mettent de côté, ne serait-ce que momentanément leurs différends, pour que l’on puisse se retrouver.

Il faudra que l’on mette collectivement de l’eau dans notre vin pour se rapprocher de l’autre, pour écouter et comprendre l’autre et se dire qu’après tout, il y a plus de choses qui nous unissent, que de choses qui nous séparent.