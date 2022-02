Les nombreux bienfaits de l’eau

L’eau étant en abondance au Québec, elle nous semble acquise­­­, et l’on oublie ainsi qu’elle a une essence sacrée puisque sans eau, il n’y a plus de vie. Dans son livre, L’énergie de l’eau, Charlie Ryrie met en lumière tous les bienfaits énergétiques de l’eau sur notre santé et notre environnement­­­.

L’auteure britannique évoque dans son magnifique ouvrage abondamment illustré tous les bienfaits de l’eau, dont les bains dynamisants, les sources thermales, la balnéothérapie et les activités physiques dans l’eau.

Source de vie

L’eau est notamment synonyme de longévité. À certains endroits, les individus vivent au-delà de 100 ans apparemment en raison de l’eau qu’ils consomment. Ce serait le cas dans l’une des régions de l’Équateur où l’eau provient de la fonte des glaciers.

Pour profiter des bienfaits de l’eau de manière plus accessible, rien de tel qu’une douche froide pour dynamiser le corps le matin, notamment lorsque l’on se sent fatigué après avoir mal dormi. On doit débuter par une douche chaude puis abaisser progressivement la température. Elle stimulera votre organisme et votre circulation sanguine. Ça prend tout de même un peu de courage pour y arriver.

Néanmoins, sachez que l’eau peut même soulager ou guérir de nombreux maux, entre autres le stress, les migraines, l’asthme, l’arthrite, les maux d’estomac.

D’emblée, on sait qu’il existe plusieurs stations thermales ou centres de thalassothérapie, notamment en Europe où l’on ne compte plus les nombreux bienfaits des traitements de balnéothérapie. Outre les bains-­tourbillon et massages par hydrojets, les bains d’eau minéralisée permettent une élévation des taux d’hormones anti-inflammatoires qui soulagent la douleur.

Somme toute, l’eau est essentielle à notre survie et contribue à notre bien-être, plus que toute autre boisson, si bien que plus on boit de l’eau plus notre santé se porte bien.