Les Penguins sont bel et bien repartis

Brian Boyle a dénoué l’impasse en troisième période et les Penguins de Pittsburgh ont signé une troisième victoire consécutive en venant à bout des Devils du New Jersey 4 à 2, dimanche après-midi, au Prudential Center.

Avant cette séquence de succès, les «Pens» avaient connu un creux de vague et subi quatre revers de suite. La formation de la Pennsylvanie a également poursuivi ses succès sur les patinoires adverses, elle qui détient un dossier de 17-5-3 sur la route. Il s’agit de la meilleure fiche de la Ligue nationale de hockey (LNH) en la matière.

Au troisième tiers de l’affrontement du jour, Boyle a profité d’un retour de lancer pour mettre la rondelle dans le dos du gardien Jon Gillies. Le défenseur québécois Mike Matheson a obtenu une mention d’aide sur ce filet. Le natif de Pointe-Claire est celui qui a inscrit le premier but des Penguins dans ce duel.

Les autres joueurs à avoir fait mouche chez les vainqueurs sont Bryan Rust et Jake Guentzel (filet désert). Sidney Crosby a fourni des mentions d’aide sur ces deux buts, portant ainsi son nombre de passes décisives à 31 cette saison. Le capitaine des Penguins est toujours à la recherche de son 500e but en carrière dans la LNH.

La réplique des Devils est venue des bâtons de Jack Hughes et de Nico Hischier. Dans le cas des deux joueurs qui ont eu l’honneur d’être sélectionnés avec le tout premier choix de leur repêchage respectif - soit 2019 et 2017 - il s’agissait de leur 13e réussite en 2021-2022.

C'était une première défaite en trois sorties pour le club du New Jersey, lui qui avait inscrit pas moins de 14 buts lors de ses deux derniers matchs.

Darcy Kuemper ferme la porte

Au American Airlines Center, le gardien Darcy Kuemper a été parfait pour permettre à l’Avalanche du Colorado de battre les Stars de Dallas au compte de 4 à 0.

L’homme masqué de 31 ans a repoussé l’ensemble des 23 lancers de ses rivaux pour signer son deuxième blanchissage en 2021-2022. Il s’agit également de la 22e fois qu’il réalise un jeu blanc depuis qu’il évolue dans le circuit Bettman.

Offensivement, les «Avs» ont pris les commandes dès la première période, alors que Gabriel Landeskog et Nazem Kadri ont déjoué Braden Holtby.

Dans le cas du second, son but était le 62e point de sa saison. Il s’agit de son plus haut total de points obtenus dans une même saison. Il a ainsi battu son record personnel en seulement 43 parties.

Le Québécois Nicolas Aubé-Kubel a aussi participé à l’effort de l’Avalanche en s’inscrivant à la marque au troisième tiers. Landeskog a complété le pointage dans une cage laissée à l’abandon.

Les Stars, qui ont vu leur série de victoires s’arrêter à deux matchs, tenteront de prendre leur revanche sur l’Avalanche dès mardi soir, puisque les deux formations ont de nouveau rendez-vous. Cette fois, les hostilités se dérouleront au Ball Arena.