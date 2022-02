Ma mère a été battue et emprisonnée sans aucune raison

Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d’Haïti et spécialiste de l’histoire de la communauté haïtienne, a réalisé avec son équipe un grand projet de construction d’une nouvelle Maison d’Haïti.

Je l’ai rencontrée, pour la première fois, il y a une quinzaine d’années lorsqu’elle a reçu le prestigieux Prix Femmes de mérite de la Fondation du YWCA. Cette femme passionnée se consacre à l’éducation et à la participation citoyenne des populations immigrantes et aux luttes des mouvements sociaux, féministes, et contre le racisme et la discrimination.

Dernièrement, elle a été proclamée citoyenne d’honneur de Montréal. Ce titre lui a été remis par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Partageons avec elle sa jeunesse à Haïti, à Trois-Rivières et à Montréal.

Vous êtes native d’Haïti.

Mon père, Fenelon Villefranche, comptable pour la pétrolière Shell, ma mère, Lucienne Stines, secrétaire, mon frère, Robert, et moi demeurions à Port-au-Prince, la capitale du pays.

Quelle influence vos parents ont-ils eue sur vous ?

La joie de vivre, la musique, la danse et la poursuite de mes rêves afin qu’ils deviennent une réalité, sans jamais craindre de défendre mes idées.

Comment décrivez-vous vos vacances familiales ?

Nous allions à la montagne jusqu’au jour où mes parents ont acheté une maison au bord de l’eau, ce qui nous a alors permis d’y aller pour passer nos fins de semaine.

Votre vie se passait à l’extérieur de la maison.

Sans aucun doute, nous jouions dehors. On s’amusait dans les jardins et on jouait à différents jeux. La maison, c’était pour manger et dormir.

Vous aimiez les films et danser le tango.

Les films américains et italiens étaient populaires, cependant, la musique latino encore plus. J’adorais danser le tango, mais la musique haïtienne, c’était ma joie de vivre. Aujourd’hui, j’aime bien Robert Charlebois.

Soudainement, votre vie a pris un tournant dévastateur.

J’avais à peine 8 ans, je jouais à l’extérieur en attendant l’arrivée de maman à la maison. C’est seulement plusieurs jours plus tard qu’elle est arrivée.

Les policiers l’ont arrêtée à son travail.

Brusquement, les policiers sont entrés à son lieu de travail pour l’arrêter et la déposer violemment dans un fourgon de police.

Votre mère a été battue et emprisonnée sans aucune raison

En prison, les hommes du dictateur Duvalier ont battu ma mère sans aucune raison. Elle n’était ni révolutionnaire ni membre d’un parti anti-Duvalier. Ils l’ont libérée et ont cessé de la battre sans jamais lui dire pourquoi ils avaient commis de tels gestes.

Le retour de maman à la maison a-t-il été difficile pour vous ?

Encore aujourd’hui, cette image de ma mère battue et malmenée par les hommes de Duvalier est imprégnée dans ma tête. C’était incompressible pour une jeune fille de 8 ans de voir sa mère souffrir autant.

Vous avez dû fuir la dictature de Duvalier.

À 12 ans, je quitte Haïti toute seule à destination de Trois-Rivières avec des escales à New York et Montréal, avant que ma tante m’envoie aux sœurs ursulines à Trois-Rivières. Mes parents envoyaient de l’argent à ma tante pour payer les études de mon frère et les miennes.

Vous avez fait partie d’une chorale.

Mon frère est parti d’Haïti avant moi. Nous n’allions pas à la même école donc, pour se voir, on a dû se joindre à une chorale du dimanche.

Quelques années tard, vos parents sont venus vous rejoindre.

Ils ne pouvaient pas partir avant, car leurs vies étaient en danger à cause du régime Duvalier.

Vous étiez trop jeune pour comprendre leur décision.

Je me sentais abandonnée par mes parents. Plusieurs années plus tard, j’ai compris que c’était pour mon mieux, cependant, encore aujourd’hui, je ressens beaucoup de douleur.

Vos parents étaient des entrepreneurs.

Mes parents étaient propriétaires d’un dépanneur aux coins des rues de l’Esplanade et Bernard avant de se procurer une pharmacie à Saint-Lambert, mes lieux de travail à l’époque de mes études.

Vous êtes allée au cégep du Vieux Montréal, à l’UQAM et à l’Université de Montréal.

Je n’aimais pas les études, car je me sentais enfermée comme dans une prison. N’oubliez pas, je vous ai dit que je vivais dehors en Haïti. Néanmoins, ma persévérance m’a permis d’être une diplômée de l’UQAM.

À quel âge aviez-vous eu votre première voiture ?

À 19 ans, je me suis gâtée avec l’achat d’une voiture Beatle VW usagée. J’étais tellement contente. Toutefois, lorsque le vendeur m’a remis mes clefs, je me suis aperçue que c’était une voiture de conduite manuelle.

Vous avez appris à conduire dans un centre d’achat ?

La nuit, le centre d’achat était vide, alors pour apprendre à conduire une voiture manuelle, j’ai passé la nuit derrière le volant. Oh ! c’était spectaculaire, avance, arrête et recule, mais pas nécessairement dans le bon ordre.

À 18 ans, vous vous demandiez qui vous étiez.

Je ne comprenais pas si j’étais Haïtienne ou Québécoise. Il me manquait un morceau du puzzle pour trouver mon équilibre. J’ai finalement compris que je suis une Québécoise d’origine haïtienne.

La Maison d’Haïti vous a sauvée.

Autrefois, avant que je gère cette maison, j’étais une jeune fille qui fréquentait la Maison d’Haïti. Les dirigeants m’ont inculqué la compréhension de la lutte contre le racisme et la discrimination. Sinon, j’aurais été une révolutionnaire.

Vous avez deux magnifiques filles et un bon conjoint.

J’ai deux magnifiques filles, Judith et Myriam Bres et cinq merveilleux petits-enfants. Lorsque mes deux filles et moi sommes ensemble, c’est rocambolesque alors que le chant, la musique, la danse sont au rendez-vous. Mon conjoint depuis 20 ans, Manuel Rollandin, est sans aucun doute celui qui apporte de l’équilibre à la famille.

En terminant, parlez-nous de la Maison d’Haïti

La Maison a comme missions l’accueil, l’éducation, l’intégration et l’amélioration des conditions de vie des personnes d’origines haïtienne, afro descendantes et immigrantes. C’est un magnifique endroit à découvrir.