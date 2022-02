Marie-Gold opte pour le rap absurde

Et si le rap québécois se prenait moins au sérieux ?

C’est le pari que prend la rappeuse Marie-Gold sur son nouvel album, Bienvenue à Baveuse City.

Marie-Gold, nom de scène de Chloé Pilon-Vaillancourt, y devient la Baveuse du titre, citoyenne de la ville fictive de Baveuse City.

« Je veux amener un côté plus léger et loufoque au rap queb », avance Marie-Gold, qui fait notamment chanter par une chorale d’enfants que c’est elle le boss et que c’est elle qui gère le cash sur le premier extrait C’est qui le boss ?

« C’est qui le boss ?, c’est le summum de l’ego-trip. Le reste est plus nuancé », plaide la rappeuse.

Insérés à travers les 13 chansons de l’album, quatre interludes burlesques ajoutent une couche supplémentaire de comique à l’affaire.

« Le rap, ça peut vraiment se prendre au sérieux au Québec et c’est très correct, ça dépeint des réalités. Pour ma part, je cherchais ma place en tant que femme blanche là-dedans. Cette légèreté que je mets de l’avant, ça correspond bien à ma personnalité », soumet Marie-Gold.

L’album à défendre

Depuis la sortie d’un EP rempli de promesses, en 2018, les amateurs de rap gardent un œil sur Chloé Pilon-Vaillancourt, artiste et étudiante en génie physique. Or, lancé deux semaines après le premier confinement, en mars 2020, son premier album, Règle d’or, n’a cependant pu se faire justice.

Bizarrement, elle ne s’en plaint pas.

« Ça ne m’a pas dérangée parce que je n’étais pas prête à sortir un album. J’étais un peu perdue. Dans ma vie personnelle, j’étais dans un contexte anxiogène. Par contre, si cet album avait été Bienvenue à Baveuse City et qu’il n’avait pas eu l’exposition qu’il devrait, là j’aurais été blessée. »

À l’inverse, « Bienvenue à Baveuse City est un projet que je peux défendre », clame-t-elle.

Sérieuse malgré tout

Elle affirme avoir trouvé un filon à exploiter pendant un bout de temps en créant la Baveuse, mais avise que sous cet emballage amusant, ses chansons abordent des sujets sérieux.

L’humour, dit-elle, « c’est juste pour que le message soit plus digeste ».

Dans Déconnectée, par exemple, elle raconte son mode de vie à contre-courant, sans internet chez elle ni téléphone intelligent (en entrevue, elle nous parlait d’un bon vieux flip phone). La Presse (Baby Girl) réfléchit au rapport de l’artiste avec la visibilité médiatique.

Sur un exaltant rythme dubstep qui détonne par rapport à l’orientation majoritairement trap du reste de l’album, Beach Club fait écho aux préoccupations environnementales de Marie-Gold.

« Je me suis battue pour qu’elle fasse l’album, raconte-t-elle. Je suis des artistes à l’univers délirant, en France, comme Lorenzo, Vald, Laylow. Souvent, ils ont une toune extraterrestre dans leurs albums. J’adore ça. Ils font de la grosse trap hyper sombre, puis arrive un gros beat house qui va déconner tout en abordant un sujet sérieux. »

Parlant de la France, s’y faire une place fait nettement partie des plans de Marie-Gold. « Je suis allée deux fois à Paris, l’été dernier, et chaque fois, plusieurs opportunités ont débloqué en très peu de temps. J’ose croire que ça peut être intéressant à plus long terme. Le type de rap que je fais est assez commun en France, alors je pense qu’il peut y avoir une bonne réception. »

L’album Bienvenue à Baveuse City, de Marie-Gold, est maintenant disponible.