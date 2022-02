«Mort sur le Nil» navigue en tête du box-office

La nouvelle adaptation du roman d’Agatha Christie «Mort sur le Nil» a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end dès sa sortie en salles, selon les chiffres provisoires d’un cabinet spécialisé publiés dimanche.

Le film, qui relate l’une des plus célèbres enquêtes du détective belge et moustachu Hercule Poirot, a rapporté 12,8 millions de dollars de vendredi à dimanche, selon les données publiées par Exhibitor Relations.

Écrit en 1937 par la reine du roman policier et déjà porté à l’écran en 1978 avec Peter Ustinov et Jane Birkin, le film est cette fois mis en scène par Kenneth Branagh, qui reprend le rôle du perspicace enquêteur cinq ans après le succès de son «Crime de l’Orient-Express».

Le charme rétro de ce classique a relégué en deuxième place «Jackass forever», nouvel opus de la bande d’Américains déjantés du même nom qui fonctionne, lui, sur des gags à l’humour pas forcément délicat. Pour sa seconde semaine en salle, il a engrangé 8,1 millions de dollars.

Avec 8 millions de dollars de recettes sur le week-end, la comédie romantique «Marry Me», sortie stratégiquement juste avant la Saint-Valentin, se place juste derrière. Jennifer Lopez y incarne une superstar qui épouse sur un coup de tête, un professeur de maths divorcé joué par Owen Wilson.

Pour sa neuvième semaine en salle, «Spiderman : No Way Home», dernier épisode en date des aventures de l’homme-araignée, rétrograde en quatrième place, mais empoche à nouveau 7,2 millions de dollars, ce qui porte le total de ses recettes à plus d’un milliard.

Le thriller «Blacklight» avec Liam Neeson arrive en cinquième position avec 3,6 millions de dollars gagnés pour son week-end de sortie.

Voici le reste du top 10 :

6 — «Tous en Scène 2» (3 millions)

7 — «Moonfall» (2,9 millions)

8 — «Scream» (2,8 millions)

9 — «Licorice Pizza» (923 000)

10 — «The King's Man: Première mission» (433 000)