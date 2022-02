Quand le soignant en a plein son casque!

J’aime ma profession. Je me suis engagée dans cette voie avec le désir de servir mes semblables et leur apporter mon soutien dans la maladie et mon empathie pour les accompagner dans leur processus de guérison. Mais je n’ai pas choisi le monde médical pour me faire crier par la tête, engueuler quand ça ne va pas assez vite, mais surtout traiter de « sans-allure et de conne » à tout propos, quand les nerfs ont le malheur de les poigner tout à coup.

Je ne suis pas responsable de la COVID. J’ai juste eu le malheur de me trouver à travailler au mauvais endroit quand le maudit virus a frappé la planète. Alors, calmez-vous un peu le pompon et respirez par le nez tout le monde. Je veux bien croire que le système de santé a des failles, mais nous qui y travaillons sans relâche ne méritons pas de nous faire traiter comme des moins que rien à tout propos.

Une préposée pas un punching bag

Je reçois votre cri du cœur avec beaucoup d’humilité et de sympathie. Sans avoir eu affaire avec le système de santé dernièrement, je suis consciente que vous êtes aux premières loges pour subir l’exaspération des citoyens et leur mauvaise humeur à propos d’une pandémie dont vous devenez les boucs émissaires innocents. Le plus sincèrement du monde, je vous prie de nous excuser pour nos débordements.