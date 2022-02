«Star Académie»: un Variété haut en couleur!

Le studio MELS résonnait des applaudissements du public, qui faisait enfin son retour, dimanche, lors du troisième Variété de «Star Académie». Malgré sa voix magnifique, Yannick a dû dire au revoir à ses collègues, au terme d’une soirée colorée et riche en émotions.

En ouverture du Variété, Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan ont uni leurs voix à celles des Académiciens pour un numéro qui a rappelé leurs grands succès des années 1990. On a notamment pu entendre «Faut pas que j’panique», «Inventer la terre», «Repartir à zéro», ou encore «Entre l’ombre et la lumière» et «Tous les cris les S.O.S».

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En danger

Yannick Bissonnette-Powell a ouvert la compétition avec une interprétation intense, mais plutôt statique de «Bruises», de Lewis Capaldi. «Tu m’arraches le cœur, a réagi Guylaine Tremblay à la fin de sa performance. Ta voix magnifique détient toute la détresse et la beauté du monde.»

Mathieu Rheault s’est ensuite installé en fond de scène pour livrer une version toute personnelle de «Danse avec moi», de Martine St-Clair. Gregory Charles a précisé que l’idée et les arrangements étaient un choix de l’Académicien.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Les gens ne savent pas à quel point Mathieu a un niveau d’agilité vocale, a ajouté le prof. Tu as souvent dit que tu es venu à Star Académie pour trouver une identité artistique. Elle est déjà là, tu as déjà une identité.»

Après avoir fait pleurer Lara Fabian lors des ateliers durant la semaine, Jérémy Plante souhaitait émouvoir le Québec avec son interprétation de «Sur mon épaule» des Cowboys fringants. Pari réussi pour l’Académicien qui a livré un numéro tout en douceur et émotion. Il a enfin montré l’étendue de ses capacités et de son talent.

«Je pense que Jérémy vient de nous démontrer qu'apprendre, c’est parfois abandonner ce qu’on savait déjà, a argumenté la directrice. Je suis convaincu que le Québec a ressenti toutes les émotions que j’ai eues cette semaine.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Un menu varié

Lancé par Varda Etienne à la manière de Musique Plus dans les années 1990, le party mix des grands succès de l’époque a permis d’installer le party, sans prétention avec beaucoup d’humour, avec Pierre-Yves Lord aux platines. Les Académiciens se sont prêtés au jeu avec beaucoup de bonheur et d’autodérision. Damien Robitaille a fait une petite apparition surprise, clin d’oeil à ses capsules sur les réseaux sociaux.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après le gros fun, place à l’émotion avec la première demande spéciale de la saison. Une caméra est allée surprendre Annie Desgagnés, à L’Isle-aux-Coudres. Greffée d’un rein en 2002, elle a pu vivre une vie presque normale, mais son parcours de santé s’est compliqué dans les dernières années. En attente pour une deuxième greffe de rein, sa famille a voulu lui envoyer une grosse dose d’amour à travers Éloi, Olivier et Marily qui lui ont chanté «Tenir debout», de Fred Pellerin. Le moment le plus émouvant de la soirée.

Les membres de Clay and Friends sont ensuite venus mettre du soleil dans le studio avec leur mélange de funk, soul et pop. Dans un décor estival, peuplé de chaises longues et de châteaux de sable, ils se sont déhanchés aux sons de «Going up the Coast», «Que Onda» ou encore «Bouge ton thang».

Verdict

À l’issue de la soirée, le public a choisi de sauver Jérémy Plante.

Les profs ont ensuite opté pour l’Académicien «qui a une soif d'apprendre incroyable, et qui a la capacité d’évoluer dans les prochaines semaines», a annoncé Guylaine Tremblay, avant de nommer Mathieu. Ce dernier était en larmes. «Merci beaucoup, a-t-il ajouté. Je ne me suis jamais senti autant investi dans quelque chose. Vous me faites du bien.»

Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, Brossard

Rien ne semble à l'épreuve d’Audrey-Louise. Depuis le début de la saison, elle se retrouve souvent en premier plan dans les medleys, et elle ne cesse de briller par sa justesse, sa solidité et sa simplicité. Lors du premier medley de la soirée, elle a magnifiquement chanté en duo avec Marie-Denise Pelletier sur «Tous les cris les S.O.S». Plus tard dans la soirée, elle a ébloui la fin du Party Mix en interprétant «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)». À 23 ans, Audrey-Louise possède déjà un énorme bagage professionnel, depuis »La cour des grands» à l’âge de 10 ans jusqu'à ses études à New York, en passant par son expérience avec «La mélodie du bonheur». Gageons que la jeune maman d'une petite fille de quatre mois devrait laisser ses valises encore longtemps à l’Académie.

Édouard Lagacé, 27 ans, Cowansville

Après avoir fait ses premières armes à «La Voix», Édouard Lagacé a eu envie de vivre l’expérience «Star Académie». Même s’il vit de et pour la musique depuis de nombreuses années, il souhaite maintenant passer à une autre étape et devenir l'auteur de ses propres chansons. Dans la quotidienne, cette semaine, Édouard a confié qu’il avait enfin compris ce qu’il faisait dans cette aventure, et lors du Variété, il a su trouver sa place dans plusieurs medleys et il s'est particulièrement illustré durant son duo avec Clay and friends.

Mathieu Rheault, 27 ans, Montréal

La musique fait partie de la vie de Mathieu Rheault depuis toujours. Membre des Petits chanteurs de Laval durant près de dix ans, il a poursuivi son apprentissage à travers des études musicales au secondaire, puis au Cegep. Depuis quelques années, il évolue au sein d’un groupe avec lequel il fait des covers dans des événements corporatifs. Grand sensible, Mathieu a des habiletés vocales étonnantes, mais cette semaine, il devait montrer aux profs sa capacité à rester concentré sur son interprétation. Ils ont pu juger qu’il est un élève appliqué et rigoureux, puisqu’il leur a livré une performance quasi parfaite.

Ils poursuivent l’aventure

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, Amos

Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, Brossard

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Laurie Déchène, 20 ans, Québec

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Marily Dorion, 26 ans, Sherbrooke

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

Édouard Lagacé, 27 ans, Cowansville

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Sandrine Hébert, 25 ans, Coaticook

Sauvé par le public

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Sauvé par les profs

Mathieu Rheault, 27 ans, Montréal

La quotidienne de «Star Académie» est présentée, du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.