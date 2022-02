Un massothérapeute a agressé 21 femmes

Les gestes d’un massothérapeute qui a agressé sexuellement 21 femmes sont un « déshonneur » pour sa profession, a estimé une juge, avant de le déclarer coupable de toutes les accusations auxquelles il faisait face.

« [L’accusé a] transgressé les règles éthiques de la profession en lui faisant déshonneur, et en faisant subir à l’industrie de la massothérapie des conséquences collatérales », a lancé vendredi dernier la juge Sandra Blanchard à l’endroit de Jean-François Morrison, 40 ans.

Elle a reconnu le massothérapeute aux mains baladeuses coupable d’une vingtaine d’agressions sexuelles et d’avoir divulgué une image intime sans consentement.

Ces crimes ont été commis entre 2015 et 2018, et pas moins de 19 des 21 victimes étaient des clientes de Morrison.

C’est avec un modus operandi quasi identique qu’il attouchait ces femmes, « à quelques nuances près », a estimé la juge.

« Les gestes posés pendant les massages sont d’abord subtils, puis deviennent non-équivoques au moment où les plaignantes sont dans un état d’abandon, de vulnérabilité et que la confiance est établie entre elles et l’accusé », a-t-elle décrit.

Morrison en profitait alors pour toucher leurs parties génitales et leur poitrine, en plus de les draper de manière non adéquate et de se poser sur elles en position « grenouille ».

À une occasion, il a fait subir une relation complète à une de ses clientes et a prétendu qu’elle y avait consenti. Dans un autre contexte, il a partagé une photo d’ébats sexuels.

Pour sa défense, Morrison a nié les attouchements sur ses clientes puis a tenté de se disculper en prétendant l’accident ou l’incompétence, à l’aide d’une experte.

Pas de crédibilité en défense

Il a aussi avancé que ces jeunes femmes n’avaient pas évoqué leur inconfort alors qu’elles en avaient la chance.

« Soyons clairs. On ne peut leur attribuer aucune responsabilité. Qu’elles soient demeurées muettes dans la présente affaire ne peut excuser la conduite de [l’accusé] », a affirmé la magistrate en durcissant le ton pour défendre les victimes.

Elle n’a pas non plus aimé que l’avocat de la défense Pierre M. Gauthier défense utilise des « hypothèses stéréotypées » sur la réaction d’une victime d’aller souper au restaurant avec l’accusé.

« De telles affaires devraient être tranchées sans qu’on recoure à des légendes populaires sur la façon dont des personnes qui n’ont jamais été maltraitées s’attendent à ce que des victimes de sévices réagissent au traumatisme subi », a-t-elle soutenu.

Le tribunal n’a accordé aucune crédibilité à celui qui mentait sur Facebook à propos de son expérience de travail.

« Il n’a pas paru franc et sincère. Sa version des faits est truffée d’hésitations, d’incertitudes, d’invraisemblances et même de contradictions », a dit la juge Blanchard.

De son côté, la poursuite était satisfaite de la décision.

« C’est 21 femmes qui ont fait preuve de courage en témoignant. Justice est rendue pour elles », a commenté la procureure de la Couronne Stéphanie Gilbert.

Elle compte suggérer au tribunal une peine de pénitencier, soit un minimum de 2 ans de prison.

—Avec Christian Plouffe