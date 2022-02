Un mauvais rêve

De si haut à si bas. Débandade de la grande et pompeuse finale jusqu’au sous-sol de la cave, et ce, le temps de le dire.

Revenu dans son salon, Dom Ducharme doit être encore assommé en se demandant ce qui s’est passé entre le jour où on lui a confié les guides et le matin où on les lui a arrachées. Comme organisation, plus croche que ça, tu ne peux que te planter royalement.

Quand Stéphane Waite s’est fait virer sans raison intelligible entre la deuxième et la troisième période d’un soir de victoire contre Ottawa, ça sentait le désarroi, l’égarement.

Bien sûr, de véritables miracles ont suivi. D’abord, le droit aussi soudain qu’invraisemblable de participer aux séries avec une fiche de perdants.

Suivra l’insoupçonnable revirement contre Toronto. Winnipeg et Vegas se sont pratiquement autoéliminés, mais, à un certain moment contre Tampa, la logique a pris le dessus et même pire.

Les fantômes sont partis

Les fantômes ont déguerpi et pas à peu près. Dom a eu la COVID-19, mais la poisse est devenue encore plus terrible, du jamais-vu. Un déraillement.

L’affaire Weber, l’affaire Price, l’affaire Logan Mailloux, l’affaire Danault, l’affaire Kotkaniemi, l’affaire Edmundson, l’affaire Byron, l’affaire Perreault, l’affaire du deuxième DG.

La débâcle

Après un camp d’entraînement tordu, négligé et même insouciant, Molson a laissé Bergevin naviguer sans contrat avant d’aller chercher un DG aux États-Unis.

Que du négatif, des blessures et des infectés à la tonne, un banc à moitié vide, Petry devenu nuisance en gestes et paroles, Caufield s’est étouffé, Dvorak et Hoffman se sont révélés être de petits pétards mouillés.

On aurait dit un mauvais sort sur la terre des Mohawks.

J’ai eu envie de crier lorsque j’ai lu et entendu des gens dire que Dominique Ducharme avait perdu son vestiaire. Je crois que c’est le building au complet, qui, même vide, s’est égaré. En commençant par le premier bureau.

J’ai téléphoné à Dominique. Pas de réponse, et je le comprends très bien. Je voulais simplement lui dire de ne pas se sentir humilié.

Que les sans-cœur qui ont quitté le navire, on les a bien vus, bien identifiés. Ne perds surtout pas ta dignité, ta confiance. Ce n’était qu’un mauvais rêve.

Pour ceux qui croient que Martin St-Louis a le nombril peut-être un trop vert, dites-vous que lorsque tu as joué pour Brian Sutter, Rick Vaive, Tom Watt, John Tortorella, Rick Bowness, Rick Tocchet, Guy Boucher, Barry Melrose et Alain Vigneault... t’as pas mal d’expérience.

Bonne chance, Martin !

De l’enclave