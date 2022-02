Un tournoi «presque parfait»

La première victoire de Félix Auger-Aliassime est la somme de plusieurs années de travail. Le joueur et son équipe ont vécu des hauts et de bas. Son agent Bernard Duchesneau est là pour en témoigner.

«Je suis sans mot, a-t-il mentionné lorsque joint par le Journal. Depuis le début de l’année, Félix se présente à chaque partie et il est prêt à se battre.

«Cette semaine, à Rotterdam, il a seulement joué des matchs presque parfaits. Et ce fut la même chose en finale. Il n’y a pas de déchets dans son jeu et il est capable de neutraliser les meilleurs joueurs au monde. C’est tellement satisfaisant et c’est l’aboutissement de tellement de travail.

«Cette victoire lui enlève un poids sur les épaules.»

Ce chemin vers ce premier titre fut un processus parsemé d’embûches. Auger-Aliassime a perdu huit finales avant d’atteindre son objectif.

«Il a gâté les gens en participant à plusieurs finales en étant très jeune, mais il n’avait peut-être pas les armes pour les gagner, a mentionné Duchesneau. Maintenant, il les a. Maintenant, il n’aura plus besoin de répondre à des questions sur le moment où il remportera sa première victoire sur le circuit de l’ATP.

«Les autres titres pourraient venir plus rapidement.»

Au cours des dernières années, Auger-Aliassime a subi des défaites crève-coeur comme celle contre Daniil Medvedev lors des derniers Internationaux d’Australie.

«Quand tu subis ce type de revers, tu as deux choix: tu peux t’apitoyer ou tu peux apprendre et construire là-dessus. Félix et l’équipe avons toujours gardé le cap sur la deuxième option. C’est la différence entre un champion et les autres.»

La qualité avant la quantité

Avant cette victoire, Auger-Aliassime comptait sur l’appui de plusieurs commanditaires de pointe comme Babolat et Adidas. Est-ce que cette première victoire va ouvrir les portes à de nouveaux partenariats financiers ?

«J’ai toujours eu la vision que Félix allait remporter plusieurs tournois du Grand Chelem, a indiqué Duchesneau. Pour moi, cette victoire ne change pas la route.

«Ce n’est pas le nombre de partenariats qui est important, mais la qualité de ceux-ci. On n’en veut pas beaucoup, mais des très bons. Avec cette victoire, c’est sûr que le téléphone va sonner davantage, mais ça ne changera pas notre plan qui est de gagner des Grands Chelems.»

La fierté de Lapierre

Eugène Lapierre avait le sourire facile après la victoire d’Auger-Aliassime.

«Félix l’attendait cette première victoire. Sûrement plus que nous, a-t-il souligné lors d’un entretien téléphonique. Depuis la deuxième portion de la saison 2021 et le début de 2022, on a vraiment l’impression qu’il est rendu à un autre niveau.

«Son jeu est tellement solide. Lorsque tu es capable de sortir le quatrième joueur mondial (Stefanos Tsitsipas) en deux petites manches en finale d’un tournoi 500, c’est qu’il se passe quelque chose.

«La mauvaise nouvelle pour ses adversaires, c’est qu’on a l’impression qu’il peut encore s’améliorer.»

Auger-Aliassime et les meilleurs raquettes au monde débarqueront à Montréal en août prochain. Est que le patron de l’Omnium Banque Nationale s’attend à une explosion de la vente de billets après ce triomphe ?

«C’est une bonne nouvelle. Avec la victoire de Félix et Denis à la Coupe ATP, leurs performances en Australie et cette victoire de Félix, c’est sûr que ça va faire bouger l’aiguille dans nos ventes de billets.

«Normalement, ce n’est pas une période où les gens se lancent pour acheter des billets d’événements pour le mois d’août.»