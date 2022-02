Visages de notre histoire: mère Judith de Brésoles, Pharmacienne de Montréal

LA VOCATION DE JUDITH MOREAU DE BRÉSOLES (1620-1687)

Le nom de l’Hôtel-Dieu de Montréal est plus souvent associé à sa fondatrice, Jeanne Mance et à madame de Bullion, sa discrète commanditaire. On se souviendra néanmoins que les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, venues de La Flèche en France, seront les forces vives du premier hôpital de Montréal. La branche montréalaise de la congrégation est dirigée par Mère Judith Moreau de Brésoles. Native de Blois, elle aurait développé, dès ses 15 ans, des facultés pour les soins médicaux. C’est contre l’avis de ses parents qu’elle entre dans la communauté des Hospitalières de Saint-Joseph à La Flèche. Elle y apprendra la science de la pharmacie. En 1659, Jeanne Mance la recrute, avec ses consœurs Catherine Macé et Marie Maillet. La chroniqueuse Sœur Marie Morin la décrit comme loyale, forte de tête, se gardant pour elle les tâches humbles et dures. On dit même qu’elle soigne avec un talent « miraculeux » autant les colons français que les alliés autochtones.

SOIGNER LES MONTRÉALAIS AU 17e SIÈCLE

Collection des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal

La science est certes moins avancée et la mortalité demeure élevée, mais les principales villes de Nouvelle-France comptent chacune un hôpital. L’Hôtel-Dieu de Montréal sera longtemps le principal hôpital de la ville et jusqu’en 1687, c’est Mère de Brésoles qui en tient la pharmacie. D’après Marie Morin, elle s’approvisionne en herbes médicinales dans le jardin de Jeanne Mance, puis dans un carré d’herbes qu’elle cultive avec soin. En plus des plantes, on utilise des ingrédients d’origine animale et minérale. Selon les connaissances de l’époque, les ingrédients sont classés selon la théorie des « humeurs » : les quatre éléments, puis l’état sec, humide, chaud ou froid. Les médicaments sont préparés directement à l’hôpital, dans des pots spécifiques comme la chevrette, utilisée pour les préparations liquides. En plus des hôpitaux, des apothicaires indépendants sont présents dans les villes et peuvent offrir certains remèdes. On n’oublie pas non plus le savoir des Autochtones qui apprennent aux Européens à utiliser la gomme d’épinette ou le ginseng américain.

LES TRACES DU PREMIER HÔTEL-DIEU

Photo d'archives de la Ville de Montréal

Dans le Vieux-Montréal actuel, c’est en arpentant la rue Saint-Paul qu’on marche sur les pas de Judith de Brésoles. Une petite rue à son nom ceint d’ailleurs le secteur des cours le Royer, sur les traces de l’ancien Hôtel-Dieu. La première institution de la ville est d’abord un simple édifice de bois, près du fort de Ville-Marie. Puis, en 1645, on bâtit un hôpital en pierre de 60 pieds de long sur le sentier qui deviendra bientôt la rue Saint-Paul. L’hôpital devient vite un des cœurs de l’animation du petit établissement qu’est Ville-Marie. Jeanne Mance demeure à l’étage, comme les premières religieuses qui viennent lui prêter main-forte. L’institution croît au rythme de la ville, de ses attaques et de ses incendies. De nombreux agrandissements sont réalisés au fil du temps. Ainsi, depuis sa première érection, l’Hôtel-Dieu s’est toujours trouvé au coin des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice. Ce n’est qu’en 1861 qu’on déménage l’hôpital sur les hauteurs du mont Royal, où il se trouve toujours aujourd’hui.

-Recherche et rédaction par l’historienne Éliane Bélec avec l’aimable collaboration des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal