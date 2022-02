Au secours! Aidez-moi à perdre mes livres en trop!

Je fais partie de cette cohorte de femmes qui, année après année depuis leur adolescence, sent le besoin de se priver de nourriture pour ressembler aux cartes de mode des couvertures de magazines. Je n’ai jamais été mince, mais je crois que vers 14-15 ans, j’étais encore ce qu’on appelait : une belle jeune fille appétissante. Mais comme je ne m’aimais pas, puisque je ne correspondais pas à l’idéal féminin du moment, j’ai commencé mon premier régime. Par la suite, je les ai enchaînés, en fonction des modes qui sévissaient partout dans le monde. Nommez-le, ce régime, je l’ai très certainement suivi, et avec le sérieux qu’on met dans toutes les missions qu’on veut réussir.

J’ai gagné et perdu du poids au fil des ans. Je passais de la griserie des 10 livres en moins sur la balance au désespoir des deux livres reprises ensuite, pour me stabiliser en milieu de parcours. Mais le stable chez moi ne durait jamais longtemps. Juste le temps de me dire que j’allais reperdre les livres gagnées et que plus jamais je n’allais les reprendre ! Foi de Denise ! Cela pour me rendre compte quelques années plus tard que je m’étais menti à moi-même.

Dans la lettre ouverte parue dans votre édition de ce matin : « Stop à la culture des diètes ! », deux nutritionnistes, dont l’une est docteure en nutrition et l’autre docteure en pharmacie, viennent nous dire que selon plusieurs études rigoureuses, 86 % à 94 % des gens ayant suivi une diète amaigrissante ont repris leur poids perdu deux ans ou plus après la fin de la diète. Je fais malheureusement partie de cette statistique.

Mais ce qui suit est encore pire à lire, puisqu’il semble que les pauvres 6 % à 14 % restants ne parviennent à maintenir leur perte de poids que « grâce à un entraînement physique de 60 minutes par jour, en restreignant au max leur consommation de matières grasses autour de l’équivalent de ce que peut manger un enfant de cinq ans. »

Comme il est clair que jamais je ne réussirais un tel défi, en dépit de ma bonne volonté à le faire, que me reste-t-il comme issue pour ne pas me remettre de nouveau dans le pétrin cette année ? Je vous supplie de me répondre avant que je ne démarre un autre régime.

Denise

Je ne crois pas qu’elle a des chances de vous plaire, ma réponse. Contenue dans la lettre ouverte à laquelle vous faites référence sans avoir attiré votre attention, je soupçonne qu’elle n’a pas résonné en vous. Si vous faites un minimum d’efforts pour démarrer l’opération cette année, à défaut de voir fondre votre poids, vous risquez cependant d’entamer un cycle de vie qui va vous réconcilier avec votre apparence physique : « Après avoir fait évaluer votre état de santé, cuisinez le maximum de ce que vous mangez, portez attention à vos sensations d’appétit, augmentez votre activité physique en réduisant votre consommation d’alcool, et cessez de vous peser chaque jour. » La suite vous appartient, et sans régime.