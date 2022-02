Big Air aux Jeux de Pékin: deux chutes causent la perte de Laurie Blouin

La planchiste québécoise Laurie Blouin a chuté lors de deux de ses trois descentes à l’épreuve du grand saut (Big Air), en surf des neiges, lundi aux Jeux olympiques de Pékin, ce qui l’a empêchée de mettre la main sur l’une des trois médailles disponibles.

Quatrième des qualifications, la représentante de la Belle Province était la neuvième athlète à s’élancer. À sa première tentative, elle a tenté un «frontside 1080o». Malgré une belle altitude, Blouin a chuté à l’atterrissage, ce qui lui a valu une note de 13,50 points.

Elle ne s’est toutefois pas laissé abattre par cette chute et a tenté la même manœuvre à sa seconde tentative. Cette fois, la Québécoise a atterri son saut proprement et les juges l’ont amplement récompensé, avec un pointage de 86,25 points, lui laissant ainsi des espoirs de podium.

À son dernier essai, Blouin a tenté un «cab 1080o», mais tout comme à son premier essai, elle n’a pas été en mesure de rester sur ses pieds à l’atterrissage, se faisant attribuer un pointage de 28,75 et un cumulatif de 115,00 points, bon pour le huitième rang.

Pour sa part, l’autre Canadienne en lice, Jasmine Baird, a d’abord réussi un «double underflip», lui valant une note de 68,75 points, avant de réaliser un «backside 720o» qui lui a rapporté 48,75 points.

Elle a donc entamé son troisième saut sachant que c’était mathématiquement impossible de monter sur le podium, et ce, malgré une note parfaite de 100. Un «backside 900o» de 61,25 points lui a finalement permis de présenter un cumulatif de 130,00 points, terminant ainsi en septième place, tout juste devant Blouin.

L’or décidé à la dernière seconde

La Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott et l’Autrichienne Anna Gasser se sont livrées toute une bataille pour la plus haute marche du podium, elles qui étaient respectivement première et deuxième après deux rondes.

Gasser, avant-dernière à s’élancer durant la troisième descente, a réussi le meilleur saut de la journée, engrangeant 95,50 points au passage. Additionnés aux 90,00 accumulés à sa première tentative, elle présentait donc un cumulatif de 185,50 avant l’essai de Sadowski-Synnott. Cette dernière, en tentant le tout pour le tout, a chuté et s’est ainsi contentée de la médaille d’argent, elle qui avait remporté l’or, quelques jours auparavant, en slopestyle.

Gasser a ainsi vu la médaille d’or lui être passée au cou, tandis que la Japonaise Kokomo Murase a complété le podium.

