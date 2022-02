«Convoi de la liberté»: un blocus à venir à la frontière de Lacolle?

Si la fin imminente du blocus au pont Ambassador, à Windsor, fait pousser un soupir de soulagement au monde manufacturier, la menace de fermetures d’autres frontières — dont au Québec — est encore bien réelle.

• À lire aussi: Le «convoi de la liberté» accepte de quitter les quartiers résidentiels d'Ottawa

• À lire aussi: Entre 25 et 30 arrestations au pont Ambassador, le blocus levé

• À lire aussi: Des évangélistes en mission à la manifestation

Ce dénouement « envoie un signal positif aux manufacturiers qui pourront avoir accès au poste frontalier [de Windsor] », dit Véronique Proulx, présidente et directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

« Aujourd'hui, notre crise nationale au pont Ambassador s'est terminée. Le poste-frontière va rouvrir lorsqu'il sera sécuritaire de le faire », s'est réjoui hier le maire de Windsor, Drew Dilkens, en remerciant ses concitoyens pour leur patience.

L’opération afin de permettre la réouverture du pont Ambassador avait débuté samedi matin.

Elle avait été lancée en vertu d’une décision de la Cour supérieure de l’Ontario, qui avait ordonné vendredi le départ de ces manifestants opposés aux mesures sanitaires installés sur cet axe frontalier majeur.

Impact sur les exportations

La fermeture de ce pont a entraîné des perturbations des deux côtés de la frontière, comme plus de 25% des marchandises exportées entre les États-Unis et le Canada y transitent.

Washington a donc salué l'intervention policière canadienne en cours pour rouvrir plusieurs axes frontaliers stratégiques, jusque-là bloqués par des protestataires.

Sherwood-Randall, conseillère de Joe Biden à la sécurité nationale, a exprimé « sa reconnaissance pour les efforts résolus déployés par les forces de l'ordre [canadiennes] le long de la frontière pour parvenir à la levée complète des blocus ».

D’autres blocages en vue ?

D’autres postes frontaliers sont néanmoins toujours bloqués, dont celui de Coutts, en Alberta, inaccessible depuis plus de 15 jours.

À Emerson, au Manitoba, une cinquantaine de véhicules obstrue toujours le poste frontalier le plus important de la province.

Des manifestants contre les mesures sanitaires québécois veulent s’en inspirer et ont dans leur mire la douane de Lacolle, en Montérégie.

Un évènement Facebook organisé par le groupe « Freedom Canada » appelle ses membres à manifester « pour notre liberté » samedi prochain. La portée de cet évènement est toutefois encore marginale, avec près de 300 personnes intéressées.

« Si ça devait arriver, ça serait assez drastique pour les manufacturiers québécois. [...] C’est un point névralgique pour le marché, tant en termes d’importations que d’exportations », précise Mme Proulx.

« C’est pourquoi on demande au gouvernement Trudeau de mettre un terme aux blocus, mais aussi d’avoir un plan pour éviter qu’il y ait d’autres postes frontaliers qui soient pris d’assaut », poursuit-elle.

Le poste frontalier de Lacolle est le quatrième plus achalandé au Canada, et le plus occupé au Québec.