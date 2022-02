CF Montréal:De retour à Torreón

La dernière fois qu’un club montréalais s’est présenté dans la ville du centre-nord du Mexique, en 2009, il en était reparti hébété après une défaite en fin de match.

« Je l’ai vécu en tant que supporter, c’était beau même si la fin n’était pas celle qu’on souhaitait », s’est souvenu l’entraîneur-chef Wilfried Nancy lors d’une visioconférence lundi après-midi.

« C’est important que les joueurs connaissent l’histoire du club et c’est prévu que l’on fasse quelque chose pour leur en parler. Est-ce qu’on vengera la défaite d’antan ou pas ? Je ne sais pas. »

Continuité

Il est toujours difficile d’aborder un quart de finale de la Ligue des champions face à un club mexicain en plein milieu de saison quand son équipe joue par sa part pour une première fois en 2022.

« C’est notre premier match officiel alors on sait qu’il y aura des moments où nous allons souffrir. »

De plus, certains joueurs vont vivre une telle expérience pour la première fois et seront en mode découverte comme c’est le cas de Djordje Mihailovic. Ce qu’il sait toutefois, c’est qu’il faut accorder autant d’importance à ce premier match que la partie retour à Montréal la semaine prochaine.

« Quand tu commences à penser quel match est le plus important entre celui à domicile et celui à l’étranger, tu commences à trop penser. »

Dynamique

Comme son équipe en est à une première rencontre, Wilfried Nancy pourrait choisir d’y aller de prudence et être un peu plus attentiste, mais il n’en a pas du tout l’intention.

« On joue pour gagner tous les matchs, on joue sans limites et on est ici pour faire notre match. On est dans cette compétition pour aller le plus loin possible. »

« Ce n’est pas ma philosophie d’attendre un peu. Dès qu’on a la possibilité d’être le plus haut possible sur le terrain, on le sera. »

Il sera toutefois privé des défenseurs Alistair Johnston, qui est mis à l’écart en raison de la COVID-19, et Rudy Camacho. Il a indiqué lundi que son alignement était déterminé, mais a répondu par une boutade quand on lui a demandé qui de James Pantemis ou Sebastian Breza défendrait la cage de l’équipe.

« J’ai demandé à la ligue la permission d’avoir les deux gardiens parce qu’ils ont des tireurs qui sont pas mal. »

En déroute

Dans le camp adverse, ça ne va pas du tout. Le Santos Laguna est en déroute complète.

Santos Laguna a terminé au cinquième rang du championnat d’ouverture de la Liga MX, mais se retrouve au 18e et dernier rang dans le championnat d’hiver avec un match nul et quatre revers consécutifs. L’équipe a accordé 13 buts lors de ces cinq rencontres.

« C’est difficile de juger une équipe par la forme qu’elle affiche en ce moment. Leur fiche récente n’est pas indicative de leur qualité », a toutefois prévenu Djordje Mihailovic.

Et comme si ce n’est pas assez, il y a aussi une éclosion de COVID-19 au sein de l’équipe. Au cours du week-end, ce sont trois joueurs qui ont été placés en isolement.