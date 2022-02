Champion déchu: Sébastien Toutant se blesse en qualifications du big air

PÉKIN – Ce n’est pas à défaut d’avoir essayé et osé grand. Sébastien Toutant devra passer le flambeau du champion olympique en finale du grand saut. Blessé à l’entraînement en matinée, le tenant du titre a lourdement chuté à son dernier essai pour passer en finale.

En confiance et fondant de grands espoirs de défendre avec succès la couronne qu’il porte depuis 2018 à Pyeongchang, le sympathique planchiste a très mal entamé la journée de compétition.

Alors qu’il tentait de peaufiner une nouvelle manœuvre réussie pour la première fois, samedi, il s’est blessé au talon lors de la période d’échauffement, a expliqué son coéquipier Mark McMorris en saluant son courage.

Ne reculant devant rien, Toutant s’est tout de même élancé sur la massive rampe. Il a réussi son premier saut sans toutefois mériter un score assez élevé afin de se maintenir dans le top 12.

Le gros jeu

À ses deuxième et troisième essai, il a mis la gomme avec cette nouvelle manœuvre récemment maîtrisée, un frontside triple cork 1620 weddle qui inclue 4,5 rotations. Une acrobatie aussi spectaculaire que dangereuse.

En ratant la première occasion, il ne pouvait gaffer sur la deuxième puisque cela aurait signifié la porte de sortie expéditive.

Mais en s’exécutant avec trop de vitesse, selon l’avis de son coéquipier Max Parrot qui avait réussi cette même manœuvre plus tôt, «Toots» a lourdement chuté sur la surface glacée et ombragée du Big Air Shougang en fin d’après-midi.

Le talentueux planchiste québécois est demeuré étendu sur la neige de longues minutes, entouré de ses entraîneurs et soigneurs. Une fois sur ses pieds, il a grimacé, visiblement mal en point.

Il a ensuite pris le chemin de la clinique.

Ses coéquipiers ont tenu à lui lever leur chapeau.

«Seb est un vrai guerrier. Il est fait très fort. Personne n’aurait pu réaliser ce qu’il a tenté dans cette condition, a lâché McMorris.

«Il a subi une très douloureuse blessure ce matin qui ne s’estompe pas rapidement. Il a décidé de participer à la compétition en réussissant à mettre un score sur le tableau et en essayant un truc qu’il a réussi à maîtriser ce week-end. C’est impressionnant. Il était si près du but. Je ne peux que l’applaudir pour sa détermination, sa ténacité et son courage. La bonne nouvelle, c’est qu’il semble bien se porter dans les circonstances.»

Pas de coup de balai

Avec des Toutant, Parrot et McMorris en grande forme, la finale aurait pu être spectaculaire. Elle le sera, évidemment, mais en dominant l’épreuve avec les meilleurs au monde, le Canada aurait pu devenir le second comité olympique à balayer le podium en snowboard aux Olympiques. Les États-Unis avaient réalisé l’exploit en demi-lune aux Jeux de Salt Lake City en 2002.

«C’est vraiment dommage. Ce n’est pas agréable de voir ton coéquipier ou un rival faire une lourde chute. Seb est un bon rider qui aurait pu faire très bien en finale. Il possède toutes les manœuvres pour gagner, a prévenu Parrot, déçu pour son ami. Malheureusement, il ne sautera pas avec nous.»

En fin de soirée à Pékin, la formation canadienne de snowboard n’avait pas fait parvenir des nouvelles de l’état de santé de son athlète.

