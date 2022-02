COVID-19: incursion au cœur des soins intensifs pendant la pandémie

Aux soins intensifs de l’hôpital St. Mary’s, le Dr Hugo Villadeval ne compte plus les heures passées à soigner les patients atteints de la COVID-19.

«La majorité, c'est des patients non vaccinés. Ici, c'est un patient qui n'a pas été vacciné pour des circonstances personnelles. Il est tombé vraiment malade et ça fait déjà une semaine qu'il est sur une machine pour l'aider avec la ventilation et l'oxygénation», mentionne le docteur.

Même si la plupart des patients sont non vaccinés, l’infirmière Nathalie Brossard rappelle que le vaccin ne protège pas à 100%.

«C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas vaccinés et qui ont été les plus malades. On en a eu qui avaient eu un, deux, trois vaccins... Puis, ça a été tous les âges, il y en avait à 19 ans, 30 ans, 50, 60, 80...», explique l’infirmière.

