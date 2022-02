«Des décisions douteuses» ont coulé les Bengals

Les Rams de Los Angeles ont certes mérité leur triomphe du Super Bowl LVI, mais les Bengals de Cincinnati ont couru à leur propre perte à cause de décisions douteuses de l’entraîneur-chef Zac Taylor.

C’est ce qu’a affirmé en substance Denis Casavant dans le dernier balado Du champ gauche de la saison, enregistré lundi, au lendemain de la victoire in extremis de 23-20 des Rams devant leurs partisans au SoFi Stadium.

«En bout de ligne, les Rams ont mérité de gagner. Leurs meilleurs joueurs ont été les meilleurs au cours de ce match, en commençant par Matthew Stafford et Cooper Kupp, mais surtout la défense des Rams, avec en tête Aaron Donald», a-t-il résumé.

Avec la perte du dangereux Odell Beckham fils en première demie, «tout le monde savait que Kupp était la seule vraie menace», ce qui ne l’a cependant pas empêché de dominer en fin de rencontre et d’inscrire le touché décisif.

«C’est là que les Rams ont gagné le match, grâce à la combinaison Stafford-Kupp. Kupp a mérité le titre de joueur par excellence du match, mais il aurait aussi pu gagner le trophée Conn Smythe à titre de meilleur joueur des éliminatoires», a lancé Casavant, qui a été grandement impressionné par les excellentes performances répétées du receveur des Rams dans les quatre rencontres éliminatoires.

Écoutez son analyse complète ici:

Le pari de McVay a payé

Par ailleurs, si «le pari de l’entraîneur des Rams, Sean McVay, et du directeur général Les Snead a payé», c’est-à-dire l’acquisition de Stafford, qui s’est avéré être «la pièce manquante du casse-tête», l’homme en charge des Bengals ne s’est quant à lui pas montré à la hauteur de la situation, croit l’animateur du balado «Du champ gauche».

Selon lui, Taylor a erré à quelques reprises, notamment sur la première et la dernière série à l’attaque des Bengals.

«Il a pris des décisions douteuses, surtout sur un troisième essai et une verge à franchir alors qu’il restait seulement 48 secondes au match. Joe Burrow a remis le ballon à Samaje Perine et non pas à Mixon, et il a été arrêté par Donald. Je n’ai pas compris cette décision. D’ailleurs, on aurait dû utiliser Mixon plus souvent.»

Par contre, Casavant est convaincu que «l'avenir s’annonce très prometteur» chez les Bengals.

Pour ce qui est des Rams, notre expert n’est «pas prêt» à dire qu’ils seront de retour au Super Bowl l’an prochain.

«Ce n’est jamais facile d’y aller deux années de suite. Parlez-en aux Buccaneers de Tampa Bay...»