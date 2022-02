Il faut qu’on se parle de Mario

Ça faisait longtemps qu’un film ne m’avait pas autant chavirée. Le documentaire Perdre Mario, de Carl Leblanc, qui raconte la mort violente d’un ami qui s’est enlevé la vie, a pris l’affiche un peu partout au Québec vendredi après avoir été diffusé à Télé-Québec.

Mais même si c’est un film sur le suicide, c’est surtout un film sur l’amour de la vie.

REGARDER LA MORT EN FACE

Le réalisateur Carl Leblanc est un de nos plus sensibles documentaristes. Son film Le cœur d’Auschwitz me hante encore douze ans plus tard.

Alors que Le cœur d’Auschwitz était une enquête sur un artéfact de l’Holocauste, Perdre Mario est une enquête sur les raisons qui ont mené le plus vieil ami de Carl à se loger une balle de calibre 22 dans la tête.

Quand on parle de suicide, on s’intéresse à ce qui s’est passé avant (le contexte) et ce qui se passe après (l’impact sur les proches). Mais Perdre Mario nous donne accès au « pendant ». Je m’explique.

Le réalisateur a eu accès au journal intime de son ami Mario, dans lequel ce dernier a consigné pendant des semaines sa lente descente aux enfers, ses angoisses, son isolement.

Dans le film, c’est le comédien Robert Lalonde qui prête sa voix à Mario et il y a quelque chose de profondément troublant à « entendre » la détresse d’un futur noyé.

« Le 22 mai 2015, Mario s’est enlevé la vie comme 1127 autres personnes au Québec cette année-là », peut-on lire sur le résumé du film.

Quand on lit ces statistiques, on ne peut pas imaginer quel est le drame qui se cache derrière chacune de ces histoires. C’est pourquoi il est particulièrement troublant que Carl Leblanc interviewe plusieurs des amis de Mario, qui ont chacun réagi différemment à sa mort : ceux qui se sentent coupables de ne pas en avoir fait assez ou ceux qui considèrent qu’il n’y avait rien à faire.

Il est toujours délicat de parler de suicide en public et chaque fois que je le fais dans mes émissions, je rappelle toujours le numéro ressource 1-866-jappelle.

C’est toujours délicat parce qu’on ne voudrait pas que le fait de parler de suicide donne l’idée à une personne de passer à l’acte.

Et c’est là que Perdre Mario fait œuvre utile car Carl Leblanc a décidé de donner la parole à un homme, Éric, qui a eu des idées suicidaires... mais qui n’est pas passé à l’acte, justement. Le moment où Éric énumère tous les événements qu’il a vécus avec ses enfants et qu’il aurait manqués s’il était parti va vous tirer des larmes.

En tout cas, moi, il m’a ébranlée.

UN DOCUMENTAIRE UTILE

Depuis le début de la pandémie, on parle de l’importance des liens sociaux.

S’il y a une chose de positif qu’on peut retenir de cette satanée COVID, c’est qu’elle nous a forcés à nous poser la vraie question : « Qu’est-ce qui me rend heureux ? »

Après avoir vu le magnifique et tragique film de Carl

Leblanc, vous allez peut-être vous demander : « Qu’est-ce qui rend mes amis heureux ? » ou « Est-ce que je sais vraiment comment vont mes amis ? »

Ne serait-ce que pour ça, Perdre Mario aura fait œuvre utile.