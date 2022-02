Blocus de Coutts: 11 arrestations et de nombreuses armes saisies en Alberta

Une cache d'armes à feu a été démantelée par la police, tôt lundi, sur le site du blocus frontalier à Coutts, en Alberta.

Disant avoir eu vent de l'existence d'un groupe bien armé au sein des manifestants qui «était prêt à utiliser la force contre la police si l'on tentait de perturber le blocus», la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est intervenue tôt lundi pour fouiller trois remorques de camion sur le site du blocus.

Les enquêteurs ont ainsi mis la main sur 13 armes longues et plusieurs armes de poing. De nombreuses munitions, des armes à haute capacité, des gilets pare-balles et une machette ont aussi été trouvés sur place, a énuméré la GRC par communiqué.

De plus, 11 personnes ont été arrêtées au cours de la saisie.

La tension est palpable après plus de deux semaines de blocus à Coutts sur l'autoroute 4, tout près d'un poste-frontière. Depuis le 29 janvier, les manifestants opposés aux mesures sanitaires se font entendre le long de la route, parfois en rouvrant une voie dans chaque direction, mais le plus souvent en empêchant toute circulation.

«Un exemple de l'état d'esprit militant d'une petite partie de la manifestation. Plus tôt dans la soirée, vers 20 h, un gros tracteur agricole et un semi-remorque, tous deux impliqués dans le blocus, ont tenté de percuter un véhicule de police. Le policier a pu se repositionner et éviter la collision», a relaté la GRC en précisant être toujours à la recherche du conducteur du tracteur, qui a été identifié, mais pas arrêté.

«La GRC de l'Alberta reprendra ses efforts pour mettre fin au blocus illégal qui a empêché l'accès à la frontière de Coutts. Nous encourageons tous les participants qui sont impliqués dans cette action illégale à quitter les lieux immédiatement ou à se déplacer vers le site désigné pour la manifestation légale», a ajouté la police fédérale.

