La vision divine de Cooper Kupp

INGLEWOOD, CA | Cooper Kupp a été le moins surpris du monde de quitter le SoFi Stadium avec la victoire en poche et le titre de joueur le plus utile du Super Bowl. Il y a trois ans, il avait eu cette révélation divine, assure-t-il.

• À lire aussi: Super Bowl LVI: les Rams champions

C’était au terme d’une cruelle défaite face aux Patriots, au Super Bowl, en février 2019. Kupp, qui avait été contraint d’observer la rencontre sans y prendre part en raison d’une blessure au genou, jure que ce jour-là, tout lui a été dévoilé.

«C’était une vision extrêmement claire, comme une vision de Dieu. Je quittais le terrain et tout était là devant moi.

«Après la défaite, cette vision m’a dit que nous allions revenir, que nous allions gagner le Super Bowl et que j’allais quitter le terrain à titre de joueur le plus utile.

«J’ai confié ça à me femme parce que je ne pouvais le dire à personne d’autre, mais durant les présentes séries, à chaque match je sentais que le scénario était déjà écrit», a confié le receveur, avec sa jeune bambine sur les genoux, après la rencontre.

Fidèle à ses habitudes, Kupp a choisi d’envoyer les fleurs à ses coéquipiers pour ses accomplissements.

«Quand c’est arrivé, c’est comme si je sentais que je ne le méritais pas parce que tout ça est arrivé grâce aux gens qui m’entourent et à mes coéquipiers. C’est l’équipe parfaite et je suis reconnaissant», a-t-il dit.

Photo AFP

Donald esquive

L’un des héros de la soirée, Aaron Donald, a l’habitude d’affronter la compétition devant lui droit devant, avec une brutale férocité. Quand sont venues les questions concernant sa possible retraite prématurée à 30 ans, il a toutefois esquivé.

«Je profite de ce moment avec ma famille», a-t-il dit, entouré de ses enfants. Je vais apprécier ce que je vis avec mes coéquipiers et ma famille pour les prochains jours. Qu’est-ce que vous en dites?», a-t-il dit.

Quand un journaliste lui a demandé avant qu’il quitte le podium s’il se considérait comme retraité, Donald a réitéré.

«Je suis dans le moment présent», a-t-il conclu.

Auparavant, il s’était quand même dit soulagé d’avoir réussi à faire plier les Bengals sur leur tout dernier jeu offensif, en quatrième essai, avec 43 secondes à jouer.

«Je croyais qu’ils allaient courir, mais quand j’ai vu que c’était une passe, il fallait que je me rende au quart-arrière. J’ai tenté de lui faire perdre le ballon, mais quand j’ai vu qu’il est arrivé à lancer, j’étais très nerveux. Ça a fonctionné et on a pris le contrôle en deuxième demie. Nous sommes les champions!», a-t-il scandé.

McVay fier

De son côté, l’entraîneur-chef Sean McVay s’est dit heureux que ses joueurs vedettes aient répondu présents.

«Nous sommes les champions pour une raison et c’est parce que nos meilleurs joueurs ont été à leur meilleur dans les plus gros moments. Je ne peux pas vous exprimer à quel point j’apprécie ce groupe», s’est il réjoui.

McVay a aussi salué l’apport de son quart-arrière Matthew Stafford (26 en 40, 283 verges, 3 touchés et 2 interceptions). Particulièrement sur la séquence offensive victorieuse, où il a complété six passes pour 57 verges et le touché final.

«J’ai énormément confiance en Matthew. Tu mets le ballon dans les mains de tes meilleurs joueurs quand il faut aller chercher la victoire. Matthew a répondu à l’appel.»

Burrow déçu de lui-même

Photo AFP

Du côté des perdants, Joe Burrow ne s’est pas défilé. Malgré une performance plus qu’honnête avec 22 passes complétées en 33 tentatives pour 263 verges et un touché, il s’est lancé la pierre.

«J’ai été déçu de ma performance dans l’ensemble. Je m’attendais à mieux jouer pour nous permettre de gagner», a-t-il débité.

«Ça fait mal, mais il faudra quand même célébrer ce qu’on a réussi à accomplir cette saison. On a mis tellement d’efforts pour que ça fonctionne comme on voulait et la fin est décevante», a-t-il continué.

Burrow a été victime de sept sacs du quart, ce qui égale une marque au Super Bowl. La protection défaillante des Bengals, qui a été le talon d’Achille de l’équipe toute l’année, a finalement rattrapé le quart-arrière, qui ne s’est pas étendu sur la nature de sa blessure au genou droit. Il a terminé le quatrième quart dans la douleur.

«On verra au retour à Cincinnati, mais je n’allais pas quitter le terrain», a-t-il tranché.

«Nous sommes une équipe jeune. J’aime penser que nous serons de retour. Ce résultat, on va quand même le ressentir longtemps. On va continuer de s’améliorer.»

Ce qu’ils ont dit

« Ça fait mal, mais il faudra quand même célébrer ce qu’on a réussi à faire cette saison. J’ai été déçu de ma performance dans l’ensemble. Je m’attendais à mieux jouer pour nous permettre de gagner. »

– Joe Burrow

« La protection a été impeccable en première demie, mais par la suite, ce fut plus difficile. On va revoir ce qui n’a pas fonctionné. »

– Zac Taylor

« Je savais que Aaron Donald ferait le gros jeu sur le quatrième essai. Juste avant, j’ai dit : “Aaron va aller terminer ce match”. »

– Sean McVay

« C’était une victoire longuement attendue pour plusieurs joueurs. Il y en a tellement qui méritent ce moment. De gros joueurs ont réussi de gros jeux. »

– Matthew Stafford