Laurie Blouin terre à terre

PÉKIN – Athlète de peu de mots, Laurie Blouin était contente ce matin au pied du grand saut olympique alors qu’elle venait de passer à la demi-finale. Depuis les Jeux de 2018 en Corée, la planchiste québécoise se signale sur toutes les scènes acrobatiques du monde. En slopestyle ou en big air, elle est au rendez-vous.

• À lire aussi: Olivia Asselin en finale du slopestyle

• À lire aussi: Une autre finale pour Maxence Parrot

On aurait cru que la vie de l’athlète aurait drastiquement changé après sa médaille d’argent au slopestyle de Pyeongchang. Que les commanditaires se l’arracheraient et qu’ils la trimbaleraient à travers le monde, où les épreuves de planche déplacent de massives foules.

Mais, non. Blouin a bien vu une augmentation de sa popularité dans son sport, dans le monde virtuel des réseaux sociaux et l’intérêt de quelques commanditaires, sans plus. Elle est restée terre à terre.

Et ce, même si elle a gagné le Championnat du monde de big air à Aspen, au Colorado, l’an dernier.

«Je suis restée humble. Ma vie a un peu changé avec ces performances, mais ce n’est pas autant qu’on pourrait le croire. J’ai vu des commanditaires partir et d’autres arriver. Il n’y avait rien d’effrayant», a relaté l’athlète de 25 ans de Stoneham.

AFP

Moins évident qu’avant

En tentant de calculer les approches des commanditaires, elle a vite arrêté.

«Le sport fluctue tellement. J’ai O’Neill qui est avec moi depuis que j’ai l’âge de 13 ans. Desjardins a quitté. D’autres m’ont sollicitée. C’est comme ça dans notre industrie.

«Avant, c’était facile de signer des contrats de 60 000$ avec une entreprise. Ce n’est plus le cas. C’est rendu très difficile.»

Pourtant, la discipline fait des adeptes à travers le monde. Les jeunes s’y intéressent. La première compétition de big air aux Olympiques de 2018 fut spectaculaire. Les projecteurs étaient braqués sur leurs acrobaties. Et les revoilà aux Jeux de Pékin dans un mystérieux endroit où ils sont les vedettes.

Pourquoi est-ce maintenant difficile?

«Impossible de mettre le doigt sur la raison exacte. Peut-être que les anciens commanditaires dépensent l’argent différemment. Les budgets ont peut-être diminué ou disparu. Je ne saurais trop quoi dire», a-t-elle répondu.

AFP

Avec les Japonaises

N’empêche, Blouin poursuit sur sa belle lancée des dernières années.

Ayant terminé 12e à l’épreuve de big air des Jeux de 2018, elle souhaite vraiment ajouter une autre médaille olympique à son cou. Championne du monde, elle doit entre autres se battre avec un sérieux contingent japonais qui a congestionné le top 5 lors des qualifications, ce matin.

Du lot, la jeune sensation Kokomo Murase qui était devenue la plus jeune championne des X-Games à l’âge de 13 ans. Elle pourrait réaliser le même exploit si elle devait monter sur la plus haute marche du podium olympique aujourd’hui.

Blouin admire son style et la beauté de ses mouvements dans les airs.

Photo AFP

«Elle a du look.»

En recevant une excellente troisième note de 88,25 pour son frontside double cork 1080 weddle, Blouin aussi a montré «du look». Elle a enregistré le second score de la journée chez les femmes. Une réussite qui lui a permis de grimper au 4e rang.

La compétition vers le podium, cette nuit au Québec, sera féroce. Qui sait si elle y parvient, comment une deuxième médaille olympique pourrait vraiment changer sa vie professionnelle.

À voir aussi