Les Raptors lessivés par les Pelicans

Les Raptors de Toronto n’ont jamais été dans le coup contre les Pelicans de La Nouvvele-Orléans, qui l’ont emporté 120 à 90, lundi au Smoothie King Center.

Les visiteurs n’ont même jamais eu une seule avance durant ce match. Dès le premier quart, les Pelicans ont enfilé 12 points de plus. En fait, ils ont été plus productifs que leurs adversaires lors de chacun des quatre quarts.

C.J. McCollum, récemment acquis des Trail Blazers de Portland, a mené la charge pour les favoris de la foule, avec 23 points, en plus d’ajouter quatre rebonds et cinq passes décisives. McCollum est d’ailleurs le seul joueur de sa formation à avoir passé plus de 30 minutes sur le parquet. En raison de l’avance insurmontable, plusieurs remplaçants ont vu plus d’action qu’à l’habitude.

Le scénario a été passablement similaire du côté des Raptors, alors que seuls Pascal Siakam (20 points) et Fred VanVleet (18 points) ont été les seuls à franchir la barre des 30 minutes de jeu.

Dans ces conditions, les Québécois Chris Boucher et Khem Birch ont été plus utilisés par l’entraîneur-chef Nick Nurse. Boucher a inscrit 15 points et amassé sept rebonds en 23 min 14 s, tandis que Birch a récolté six points et autant de rebonds en 16 min 51 s.

Les Raptors poursuivront ce voyage de cinq matchs avec un arrêt au Target Center de Minneapolis, où ils affronteront les Timberwolves du Minnesota.

