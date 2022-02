Marqué à jamais par les menaces

Dix ans plus tard, plusieurs policiers avouent demeurer marqués à jamais par « l’interminable » crise étudiante. Parmi eux, le visage des forces de l’ordre à l’époque et aujourd’hui ministre, Ian Lafrenière, qui a été la cible de harcèlement et de menaces de mort.

« Comme ça s’est étiré dans le temps, c’est devenu de plus en plus personnel. C’était rendu une vraie vendetta à un certain point », se rappelle celui qui était alors commandant responsable des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Au quotidien, alors que les tensions étaient vives, il devait se pointer devant les caméras pour expliquer, et parfois défendre, les stratégies policières.

Son adresse sur internet

Peu de temps après le début des manifestations, M. Lafrenière s’est mis à recevoir des centaines de messages de haine par jour. Mais à partir du moment où un blogueur déchu a publié son adresse personnelle sur internet, la ligne avait été traversée.

Des gens se sont mis à passer devant sa résidence et à klaxonner. « Jour, soir et nuit », se souvient-il.

Le policier retraité s’est aussi fait injurier et « crier après » par de purs inconnus alors qu’il était attablé dans un restaurant de déjeuner avec sa femme et ses deux jeunes filles.

Puis est venu le fameux graffiti à son effigie, où une balle lui perçait le front et une goutte de sang lui coulait dans le visage. Cette image est devenue virale sur le web, au point où l’une de ses filles l’a vue. Sans grande surprise, elle fut très ébranlée.

Même une éducatrice de la garderie de ses enfants a été suivie sur l’autoroute 20 à la fin de son quart de travail.

« Ils ont essayé de la menacer et de lui faire prendre le clos, conte-t-il avec indignation. Pas besoin de vous dire que les autres parents me trouvaient moins drôle et que j’ai dû faire du damage control. »

Famille évacuée en pleine nuit

Mais le pire moment de sa carrière fut sans l’ombre d’un doute lorsque des collègues ont frappé à sa porte en pleine nuit. Quelqu’un venait de mettre un contrat sur sa tête en ligne. La famille Lafrenière a été conduite immédiatement vers un « safe house » du SPVM, puis dans un hôtel de Québec.

« On a rapidement compris que ça ne servait à rien l’hôtel, dit-il. Après 15 minutes là-bas, une gentille dame m’avait reconnu. »

En réalisant que son travail était réellement en train de mettre à risque sa famille, le ministre Lafrenière a alors vécu une grande détresse.

« C’était vraiment un moment sombre pour moi, se remémore-t-il. S’il fallait qu’il soit arrivé quelque chose à mes enfants... Je m’en voulais terriblement de nous avoir placés dans cette situation-là. »

Chose certaine, Ian Lafrenière n’a jamais cru que les étudiants étaient derrière le harcèlement qu’il a subi. Pour lui, les responsables sont des individus sans lien qui ont utilisé le mouvement pour attaquer la police.

Leurs enfants parmi les manifestants

Plusieurs policiers impliqués dans la crise étudiante devaient gérer le fait que leurs propres enfants participaient aux manifestations et risquaient de se faire blesser.

« Je me souviens, il y en a qui s’inquiétaient et se demandaient s’ils allaient finir la soirée avec un appel comme quoi leur enfant est à l’hôpital ou arrêté. Personne n’aimait ça et ça créait des tensions dans les familles », dit le policier retraité Ian Lafrenière.

Carrés rouges reçus à souper

Si la situation pouvait créer des malaises pour certains, le chef Marc Parent tentait de demeurer neutre afin de préserver sa relation avec les jeunes.

« J’en ai eu des carrés rouges, des amis de mes fils, qui sont venus souper à la maison pendant le conflit, se remémore celui qui œuvre désormais comme chef de la direction aux Commissionnaires du Québec, une firme de sécurité privée. Il n’y avait aucune tension parce que pour moi, il n’y a jamais eu de clan. »

« Et peut-être que mes fils sont allés aussi, mais ils ne me l’ont jamais dit », ajoute-t-il en riant.

Pas contre les étudiants

Ce ne fut jamais la police contre les étudiants, assure Alain Simoneau, qui était alors commandant du poste de quartier 21, le plus occupé de l’époque.

« Ma fille faisait partie de la majorité des manifestations, admet-il. Mais il faut comprendre qu’un commerçant de la rue Saint-Denis qui se fait casser sa vitrine, ça peut vouloir dire qu’il n’a pas de pain ni de beurre pour ses enfants cette semaine-là. On ne pouvait pas tolérer les débordements, surtout quand ça touchait des citoyens innocents. »

Vêtue d’un uniforme beaucoup plus décontracté, l’escouade à vélo était souvent la première sur les lieux lors des manifestations afin de discuter candidement avec ses participants.

« On avait un look sportif, une attitude amicale », se souvient l’inspecteur-chef Pascal Richard, qui dirigeait cette équipe en 2012.

« On voulait garder une proximité avec les organisateurs. Les gens avaient plus tendance à nous parler parce qu’on n’avait pas de voiture, pas trop d’équipement. On voulait collaborer avec eux le plus possible. »

La santé mentale des troupes sur le terrain au cœur des priorités

La santé physique et mentale des policiers sur le terrain était une priorité pour le chef de police de l’époque, qui répétait à ses troupes qu’ils avaient le droit « de pas feeler ».

Au total, les étudiants ont mené plus de 700 manifestations pendant huit mois. Le stress et la fatigue étaient au rendez-vous quotidiennement.

« Une fois les événements terminés, on assurait un suivi psychologique, dit Marc Parent, ex-chef du SPVM. On voulait éviter les traumatismes. »

« Le jour de la marmotte »

Au fil des mois, les policiers se sont mis à en avoir ras le bol, raconte le sergent retraité Alain Ouellet, qui planifiait les services d’ordre pour les manifestations.

« C’était le jour de la marmotte. C’était toujours la même affaire ; les mêmes revendications, les mêmes cachettes, les mêmes “Black blocs”. C’était ridicule. C’était l’écœurement total. »

Pour éviter les débordements, le chef Parent encourageait l’autorégulation : si un policier voyait un confrère à cran, il était bien vu d’en parler avec un supérieur ou de simplement changer de position avec lui.

« Les manifestations étaient tellement violentes des fois, se souvient Alain Bourdages, qui était responsable de la planification opérationnelle. On a reçu des bouteilles de bière, des roches, des cocktails Molotov, du sang de bœuf. On se faisait piquer avec des bâtons à clous. On se faisait crier des insultes à deux pouces du visage des heures de temps. »

Sacrifices

À force de travailler sous pression jour après jour, les policiers devaient veiller les uns sur les autres.

« On le savait que la personne à côté de nous était là pour nous aider. Quand la tension était palpable, on faisait des rotations », ajoute le commandant Martin Desbiens-Côté, responsable d’un groupe d’intervention en 2012.

L’inspecteur-chef Pascal Richard, qui supervisait l’escouade à vélo, se souvient d’un policier ébranlé après avoir été pris en encolure par un manifestant.

« Tu t’en vas à la maison », lui avait alors lancé avec compassion l’officier, qui a passé des mois sans prendre une seule journée de congé afin d’épauler son équipe.

« Mes filles étaient jeunes à l’époque, ma plus vieille a une trisomie 21. Elles auraient probablement eu besoin de leur papa, mais ma famille a fait le sacrifice de me laisser travailler. »

Longues journées

Quant au chef Parent, ses journées se terminaient souvent en même temps que la toute dernière manifestation, parfois au petit matin.

« Ça m’empêchait de dormir de penser qu’un policier, qu’un citoyen ou qu’un manifestant soit blessé. Je ne pouvais pas aller dormir avant la fin. »

« On a été le bouc émissaire de cette crise-là »

Bien qu’il soit fier de ses équipes, l’inspecteur-chef responsable de la planification des opérations est sorti de la crise avec un goût amer, lui qui a eu l’impression d’avoir été complètement abandonné par le gouvernement et le système judiciaire.

« Le politique n’a pas suivi, la machine légale n’a pas suivi, lance avec aplomb Alain Bourdages. On a été le bouc émissaire de cette crise-là. On s’est fait laisser tomber complètement. »

Le colosse aujourd’hui retraité du SPVM avait « les deux pieds sur l’asphalte » pendant presque toutes les manifestations de 2012.

Son véhicule de service était probablement le plus cabossé de toute la flotte, dit-il pour prouver sa grande implication lors de la crise.

Selon lui, les règlements municipaux étaient une bonne façon d’intervenir auprès des manifestants puisqu’ils étaient jeunes et qu’ils « faisaient moins fort » que des accusations criminelles.

Le controversé règlement P-6, qui obligeait les participants à fournir leur itinéraire et interdisait le port du masque, était un levier intéressant pour ramener les rassemblements à l’ordre, croit l’ex-inspecteur-chef.

« Ça leur donnait du courage, d’être masqués, et ils étaient plus violents », se remémore-t-il.

Plus capable de suivre

Les policiers ont donc procédé à plusieurs arrestations, parfois de masse, en vertu de celle-ci.

Mais de fil en aiguille, l’inspecteur-chef Bourdages explique s’être fait carrément demander d’arrêter moins de gens. La raison ? La cour n’était plus en mesure de les suivre.

De l’autre côté, lorsque ses équipes utilisaient la force, ils se faisaient souvent blâmer par les politiciens dans les médias, se souvient l’homme.

De nombreuses enquêtes en déontologie policière ont d’ailleurs été ouvertes à l’époque.

Toujours notre faute

« Mon mandat, c’était de prévenir les débordements, de maintenir l’ordre public, explique-t-il. Si je n’arrête personne et que j’attends que l’ordre soit troublé, je ne suis plus dans la prévention et je dois tomber dans l’usage de la force. Dans le fond, tout était toujours de notre faute. C’était plus facile comme ça. »

Au final, la majorité des individus qui ont été arrêtés en 2012 ont été acquittés.

Le rodéo de soigner les manifestants

Les paramédics qui ont travaillé pendant le conflit étudiant ont dû faire preuve d’une « logistique acrobatique » afin de transporter les patients dans les divers centres hospitaliers de l’île de Montréal.

L’un des plus grands défis des équipes d’Urgences-santé fut sans aucun doute la circulation. Comme certaines manifestations rassemblaient des centaines de milliers de personnes, de nombreuses artères principales de la métropole étaient souvent fermées à la circulation.

« Il y a eu des fois où on se demandait où était la tête et où était la queue, pour finalement se rendre compte que c’était juste un immense groupe d’individus qui tournaient en rond », se remémore Charles Lafond, alors paramédic au sein du Groupe d’intervention.

Travail d'équipe

Comme il y a eu en moyenne trois rassemblements par jour pendant huit mois, toutes les équipes d’Urgences-santé ont dû se creuser la tête afin de trouver des détours possibles.

« C’était toute une logistique acrobatique, se souvient Stéphan Gascon, qui était à l’époque superviseur aux interventions. Contrairement à des manifs qui sont statiques, celles-ci se déplaçaient tout le temps. Les entraves bougeaient en même temps que les gens, alors les véhicules pouvaient partir vers un centre hospitalier et pendant qu’ils se déplaçaient, de nouvelles rues se fermaient. »

Les professionnels ont aussi travaillé étroitement avec les policiers afin de pouvoir intervenir auprès de gens blessés ou en détresse.

« On s’entendait avec les policiers comme quoi nous on devait aller à tel ou tel endroit, qu’ils devaient nous clearer le chemin, explique Jonathan Bilodeau, membre du groupe d’Intervention médicale tactique. C’était une belle coordination entre tout le monde. »

Une année marquante

Depuis la création de cette division en 2004 et encore à ce jour, la crise étudiante fut leur plus important déploiement.

« On taquine souvent nos collègues en leur disant qu’ils n’ont rien connu s’ils n’ont pas connu la crise étudiante », dit en riant M. Bilodeau pour illustrer à quel point le mouvement a marqué sa carrière.

Sur les 300 manifestations où Urgences-santé a été impliqué, le Groupe d’intervention a été déployé dans environ 130 d’entre elles. Cette équipe spécialisée est intervenue à elle seule des centaines de fois, dont 80 fois pour des policiers.

L’équipe médicale tactique était en plein cœur des manifestations, à quelques mètres à peine derrière la ligne de front des policiers. Vêtus d’une armure qui peut s’apparenter à celle des policiers, un élément les différenciait des autres.

« On a commencé à se faire connaître au fil des manifs à cause de la croix bleue sur nos casques, raconte Charles Lafond. Les manifestants savaient qu’on était là autant pour les aider eux que les autres et on se faisait pas vraiment prendre pour cible à cause de ça. »

