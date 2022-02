Météo au Québec: début de semaine frisquet

Le froid persistera en ce début de semaine à travers la majeure partie du Québec, notamment dans les secteurs de l’ouest et du nord où un avertissement de froid extrême est toujours en vigueur.

L’avertissement émis par Environnement Canada concerne tout l’ouest de la province qui sera affecté par un refroidissement éolien de -45 à -38 degrés durant la nuit de lundi à mardi.

Dans certains endroits, le froid glacial sera accompagné par un épisode de smog, entraînant une mauvaise qualité de l’air notamment en Abitibi-Témiscamingue, a indiqué Environnement Canada.

À Montréal et dans toute la vallée de Saint-Laurent, l’agence fédérale prévoit une alternance de soleil et de nuages et un froid certes moins rigoureux, avec un mercure qui naviguera entre -14 et -11 degrés.

À Québec, en Beauce et en Estrie, le temps sera généralement nuageux et légèrement plus froid avec un ressenti de -20 degrés, alors que le ciel sera dégagé en après-midi, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans les secteurs de l’est comme le Bas-Laurent et Sept-Îles, on prévoit plus de nuages que de soleil lundi avec pratiquement les mêmes températures hivernales porteuses de risques d’engelures.