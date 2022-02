Non, il ne faut pas revenir à la bonne vieille dictée traditionnelle

Quand la maîtrise de la langue des élèves est abordée, certaines voix, se pensant novatrices, proposent immanquablement le retour aux « bonnes vieilles méthodes », cette panacée des difficultés orthographiques.

Le titre d’une chronique publiée récemment dans ce journal soulignait, à juste titre, que l’écriture fréquente de courts textes a un impact positif sur la compétence à écrire. Toutefois, la lecture de cette chronique révélait qu’elle constituait plutôt un plaidoyer pour le retour aux bonnes vieilles méthodes et à la dictée traditionnelle.

Problème

Cette activité correspond à la transcription d’un texte dicté, transcription corrigée individuellement avec ou sans l’emploi d’outils de référence et finalement évaluée. Le problème, c’est qu’il ne s’agit pas d’un outil pour apprendre à écrire, ou même à orthographier, et Claude Simard, professeur et didacticien du français, le soulignait déjà en 1996.

En effet, penser qu’une dictée correspond au processus d’écriture traduit une vision réductrice de ce qu’est la compétence à écrire, qui demande de réfléchir à ses idées, de les matérialiser en mots, de les organiser, etc. On est loin de la seule maîtrise de l’orthographe que travaille la dictée traditionnelle. D’ailleurs, et plusieurs peuvent en témoigner, de bons résultats aux dictées ne sont pas le gage de bons résultats en écriture, même pour le critère orthographique, puisque bien d’autres composantes doivent être mobilisées et maîtrisées dans une tâche de rédaction. En réalité, la dictée n’est qu’une pratique évaluative ayant une portée restreinte.

Si l’on vise l’apprentissage, plusieurs formes de dictées peuvent être utilisées afin de favoriser le développement de l’orthographe. Marie Nadeau et Carole Fisher, professeures et didacticiennes du français, en font leur cheval de bataille et proposent plusieurs dictées d’apprentissage (dictée 0 faute, phrase dictée du jour, etc.), basées sur l’apprentissage (et non l’évaluation), la réflexion et la justification grammaticale, les échanges entre les élèves, la consolidation de notions déjà enseignées. Il s’agit d’une proposition pertinente soutenue par la recherche et testée sur le terrain ! Une belle façon de détourner un exercice séculaire et vain en une activité enrichissante et fertile en apprentissages.

Malheureusement, la dictée traditionnelle, tenace, est encore trop souvent vue comme une solution. Il est vrai que certaines personnes, dont moi, semblent avoir développé une bonne maîtrise de l’orthographe après avoir subi de multiples dictées dans leur parcours scolaire. Mais la réalité, c’est que l’accès constant et tôt à des livres, la culture du plaisir de l’écriture autant à l’école qu’à l’extérieur, l’absence de difficultés ou de troubles d’apprentissage et un intérêt marqué pour la langue sont des facteurs beaucoup plus significatifs pour expliquer cette maîtrise. C’est une évidence, si l’on considère tous les élèves qui, ayant subi la dictée, ne développent pas la même compétence en orthographe et en écriture. Pour tous ces gens, qu’est-ce qu’on fait ? Leur fait-on simplement subir plus de dictées, plus d’humiliation et plus d’échecs ?

Avancées négligées

En fin de compte, retourner aux bonnes vieilles méthodes, c’est surtout faire fi de toutes les avancées en didactique et en pédagogie, des avancées qui sont fondées sur des faits et non sur des croyances et des perceptions. Et comme enseignant.e.s, c’est aussi faire fi de la nécessité de notre développement professionnel. Dans tous les cas, si nous maintenons ces bonnes vieilles méthodes, nous nous reparlerons des mêmes difficultés orthographiques des élèves l’hiver prochain. C’est un rendez-vous !

Antoine Dumaine, candidat à la maîtrise en éducation, vice-président aux communications de l’Association québécoise des professeur.e.s de français et chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières.