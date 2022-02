Nutrition: du chocolat SVP

La Saint-Valentin rime avec chocolat, n’est-ce pas ? Une parfaite occasion de vous parler des bienfaits du cacao et aussi de vous confier que je ne peux résister aux douceurs chocolatées que je savoure personnellement chaque jour ! Le chocolat sous la loupe !

Le chocolat riche en cacao a la cote. Loin des friandises chocolatées aux listes d’ingrédients qui s’allongent, le vrai chocolat peut même s’inscrire dans un menu équilibré. La tendance est au chocolat avec des pourcentages de cacao de plus en plus élevés. Si le chocolat à 70 % de cacao figurait en tête de liste des plus populaires il y a quelques années, ceux qui s’affichent à 85 %, voire 99 % de cacao gagnent en popularité. Plus riche en polyphénols, donc en antioxydants, le chocolat à plus de 70 % de cacao apporte certes des vertus santé, mais, s’il contient moins de sucre, il est plus riche en beurre de cacao, donc en gras. Bien que le beurre de cacao apporte essentiellement des gras saturés, leur effet sur le cholestérol sanguin serait plutôt neutre.

Blanc, au lait ou noir ?

Un chocolat à 70 % de cacao contiendra 12 g de gras (l’équivalent de 3 c. à thé de beurre) et 9 g de sucre (l’équivalent de 2 c. à thé de sucre). Plus la teneur en cacao grimpe, plus le sucre diminue. Par exemple, le chocolat à 85 % de cacao ne contient que 4 g de sucre, soit l’équivalent d’une cuillère à thé. À 90 % de cacao, le sucre chute à 2 g. Ceux qui osent le 99 % auront moins d’un gramme de sucre, mais le gras grimpera à 16 g, soit l’équivalent de 4 c. à thé de beurre. Enfin, plus il y a de cacao, plus le chocolat sera riche en fibres, le chocolat à 99 % étant même une excellente source de fibres (avec 6 g de fibres par portion).

Le chocolat au lait, auquel on a ajouté plus de sucre et des produits dérivés du lait, est plus riche en sucre (15 g en moyenne). Sa teneur en gras est modérée (11 g). Seul le chocolat blanc, qui ne contient pas de cacao, n’apporte pas de bénéfices, sauf bien sûr pour le palais des amateurs de ce type de chocolat. C’est le plus calorique et l’un des plus riches en sucres et en gras (souvent des huiles ajoutées), ce qui en fait un moins bon choix.

VALEURS NUTRITIVES DE DIFFÉRENTS CHOCOLATS PAR PORTION DE 30 G

Type de chocolat Calories Lipides (g) Gras saturés (g) Fibres (g) Sucres (g) Liste d'ingrédients Blanc 193 15 11 0 12 Sucre, beurre de cacao, substances laitières, huile de coco, huile de palmiste, lécithine de soja, arôme artificiel. Au lait 170 11 7 1 15 Sucre, substances laitières, beurre de cacao, pâte de cacao, lactose, extrait de malte d’orge, lécithine de soja, arôme artificiel. 70 % 170 12 7 4 9 Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, gousse de vanille. 85 % 170 14 8 4 4 Pâte de cacao, poudre de cacao, beurre de cacao, sucre brun, vanille bourbon en gousse. 90 % 180 16 10 4 2 Pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao, sucre, vanille bourbon en gousse. 95 % 188 16,9 10,3 4,7 0,9 Pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao, sucre. 99 % 192 15,6 9,6 6 0,6 Pâte de cacao, poudre de cacao dégraissé, beurre de cacao, cassonade.

Les composantes actives du chocolat

Bien que le chocolat noir soit le plus intéressant, sa richesse en cacao lui confère une amertume qui n’est pas appréciée de tous. Les polyphénols du cacao sont nombreux (flavonoïdes, épicatéchines, catéchines, procyanidines) et ils confèrent au chocolat la plupart de ses propriétés. La présence de substances laitières dans le chocolat au lait pourrait nuire à l’absorption des flavonoïdes, ce qui place le chocolat noir en tête de liste des choix les plus avantageux. Le chocolat contient des méthylxanthines (caféine et théobromine), qui sont des stimulants du système nerveux central. Dans le cacao, on trouve aussi des minéraux (fer, phosphore, cuivre, zinc, magnésium). Enfin, le chocolat pourrait contribuer à augmenter la sérotonine en circulation, le neurotransmetteur du bonheur, ce qui pourrait, du moins en partie, expliquer pourquoi sa consommation nous fait du bien !

Chose certaine, pour profiter des bienfaits du chocolat, il faut choisir un vrai chocolat et non une friandise chocolatée à la liste d’ingrédients peu flatteuse (sirop de maïs, huile de palme et de palmiste hydrogénée, arômes artificiels, etc.).

Amateur de chocolat ? Découvrez ma mousse végane au chocolat : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/mousse-vegan-au-chocolat