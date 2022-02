Pleine capacité pour les cabanes à sucre dès le 14 mars

Les cabanes à sucre pourront profiter des assouplissements qui entreront en vigueur le 14 mars en ouvrant leurs salles à manger à 100 % de leur capacité, une première depuis les deux dernières saisons des sucres.

Dès le 5 mars, il y aura de l'action à la Cabane à sucre du Boisé, à Trois-Rivières. Pleine à 50 % de sa capacité au départ, la salle pourra de nouveau se remplir dès le 14 mars.

«Les gens étaient craintifs un peu d'aller s’asseoir à la cabane à sucre avec tout ce qu'on entendait sur la COVID, mais cette année, l'engouement est revenu. Les gens ont hâte de revenir à la cabane. Là, je reçois des téléphones; ''allez-vous être ouvert cette année?'' oui, on va être ouvert», a expliqué le propriétaire de la Cabane à sucre du Boisé, Robert Dufresne.

Par contre, les clients doivent s'attendre à débourser un peu plus pour leur sortie à la cabane à sucre, vu que les aliments et les contenants coûtent plus cher. Selon M. Dufresne, l'augmentation peut varier entre 5 et 30 % par rapport à l'an dernier, et rien n'indique que ce ne sera pas plus.

À L'Érablière Prince, la pandémie aura laissé quelques traces dans le modèle d'affaires.

«Autrefois, on en assoyait 100 personnes dedans [la salle à manger]. Maintenant, on va plutôt se limiter à 60 parce que je pense que les gens n'ont pas forcément envie d'être assis trop près l'un de l'autre, puis dans cette salle-ci qui nous servait de salle d'attente dans le passé, on va servir des gens aussi. On a distancé nos heures de repas pour que les gens aient plus de temps pour manger», a détaillé la copropriétaire de l'Érablière, Fanny Prince.

Il reste encore quelques consignes qui doivent être émises, notamment en ce qui concerne les activités en «à côté», comme la tire sur la neige ou encore les petites fermes.

Port du masque à l'extérieur, distanciation physique, permission de se servir soi-même; les détails viendront plus tard. Même sans ces réponses, la clientèle attend la réouverture avec impatience.

Et pour ceux qui n'auront pas la chance de se rendre dans l'une ou l'autre de ces cabanes à sucre, sachez que l'option de déguster son repas à la maison demeure disponible.