Ces couples qui durent: secrets d’amour

Pour célébrer la Saint-Valentin, Le Journal a parlé d’amour avec Louise Turcot et Gilles Renaud. Un coup de foudre transformé en amour véritable qui dure depuis 28 ans. Le duo nous livre quelques conseils pour s’aimer longtemps.

Le secret d’une longue et belle relation est multiple pour le couple qui s’est rencontré dans la vingtaine, mais qui n’est tombé amoureux qu’à l’aube de sa cinquantaine.

« Dans une relation longue, on traverse toutes sortes de difficultés, de pièges, de bonheurs et il faut vouloir continuer et réussir son mariage, explique Louise Turcot. C’est le secret, selon moi : si on le veut vraiment, on va s’accommoder, s’écouter, discuter, respecter l’autre et lâcher prise. »

« Lâcher prise, oh oui ! » ajoute en riant Gilles qui se décrit comme un « bucké » qui a su se « débucker » au fil des années. « La fidélité est aussi essentielle. Puis, il faut choisir ses combats. »

Le duo voit comme un avantage et un cadeau le fait de se comprendre dans le travail. Ensemble, ils surmontent le stress des premières et se plaisent à s’impliquer dans leur métier. Ils ont aussi des carrières semblables remplies de projets au cinéma, à la télé, au théâtre et en enseignement qui leur permettent de se comprendre et de se soutenir.

« C’est difficile de réussir son mariage sans le respect du travail de l’autre et l’empathie pour la personne avec qui on vit », poursuit celle qui n’a qu’un seul conseil à donner aux jeunes couples qui souhaitent suivre leur exemple. « Fermez vos téléphones portables ! »

Chaque jour, Gilles charme sa douce avec son humour et sa légèreté alors que Louise, la femme de famille qui cuisine comme un chef, est « tout simplement adorable » aux yeux de son amoureux.

L’histoire d’un coup de foudre

Louise Turcot et Gilles Renaud partagent la même année de naissance (ils ont tous les deux 77 ans) et un amour fou pour le théâtre. Ils se sont d’abord rencontrés alors que lui étudiait à l’École nationale et elle, au Conservatoire. Des années plus tard, entre 1989 et 1991, ils ont été appelés à jouer un couple dans la série télévisée Le Grand Remous. Ce n’est pourtant que lorsqu’ils ont atteint l’âge de 49 ans qu’ils sont tombés amoureux.

« Nous avons joué au théâtre ensemble la pièce Ivanov d’Anton Tchekhov chez Duceppe et c’est là que c’est arrivé, se souvient Gilles Renaud. Ça a été un vrai coup de foudre ! »

« Le soir de la première, on s’offrait de petits cadeaux, poursuit-il les yeux brillants. On s’est donné le même livre : Le vieux chagrin de Jacques Poulin. C’était un hasard incroyable que nous avons vu comme un signe. »

Comme ils étaient tous les deux dans des relations amoureuses et avaient trois enfants chacun, ce coup de foudre est venu avec son lot d’étapes laborieuses à vivre pour les membres des deux familles.

« C’était délicat de s’avouer que c’était quelque chose d’important qui nous arrivait, poursuit Louise avec douceur. Mais j’ai vraiment eu la sensation que c’était l’homme de ma vie que je rencontrais. J’ai senti que c’était quelque chose d’important et que je ne pouvais pas passer à côté de cela dans ma vie, je devais avoir le courage d’y aller. »

Ensemble depuis 28 ans et mariés depuis 26 belles années, ils n’ont jamais regretté d’avoir eu le courage de croire en leur amour.

♦ – On verra le couple — interpréter un couple ! – dans le film La clé (titre de travail) qui sera tourné à Moncton au Nouveau-Brunswick en mars. – Gilles Renaud sera au TNM avec la pièce Cher Tchekhov de Michel Tremblay, mise en scène par Serge Denoncourt. À voir du 3 au 28 mai.

