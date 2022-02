Spectacle de la mi-temps: un problème à la fois?

Comme des millions de téléspectateurs, j’ai apprécié le match entre les Bengals et les Rams, tout en ne boudant pas mon plaisir d’entendre quelques vieux succès du hip-hop. Comme le soulignait le collègue Bruno Lapointe, ce style musical prenait enfin sa juste place.

Pour un autre texte, je lisais récemment le livre de Dave Zirin, véritable petit bijou, A people’s history of sports in the United States. Dans la préface de son ouvrage, Zirin prend le temps de souligner que le sport et la politique ont toujours été intimement liés. Il avance même que: «This volume is an effort to resuscitate the political heart that beats in the world of sports». Ses récits des exploits des Wilma Rudolph, Billie Jean King, Joe Louis et autres Mohamed Ali ont pour but de ranimer le cœur politique qui bat dans le monde du sport.

C’est peut-être parce que j’étais encore imprégné de mes lectures que, malgré le plaisir sincère que j’éprouvais en écoutant un hip-hop essentiellement old school, je ressentais un malaise. C’est ce malaise que j’ai décidé de partager avec vous.

Ne cherchez pas dans ce que j’écris une «morale», un appel à la censure ou une orientation idéologique quelconque. Je m’interroge sur certains aspects du spectacle de la mi-temps et je me demandais bien sincèrement si vos commentaires ne parviendraient pas à éclairer ma lanterne.

Si je m’en remets à plusieurs commentaires glanés ici et là sur les sites des médias américains, la réaction au spectacle est enthousiaste. On considère globalement que la performance fut rassembleuse. Même le genou au sol d’Eminem, clin d’œil évident à Colin Kaerpenick, a généralement été bien accepté.

Alors que la Ligue est confrontée une fois de plus à une controverse liée à la question raciale et qu’un ancien entraîneur poursuit la NFL, on ne manque pas de souligner la pertinence et l’audace du choix du style musical et des interprètes. On a d’ailleurs bien exploité la notoriété d’artistes de la région de Los Angeles, théâtre en 2022 de cette grand-messe annuelle du football américain.

Déjà, j’ai des réserves sur le caractère audacieux de la sélection, puisque plusieurs des artistes ont connu leur heure de gloire il y a plusieurs années et que leurs succès ont été récompensés de nombreux prix. Si les chansons interprétées étaient donc connues de la plupart des spectateurs et téléspectateurs, je me suis dit que le choix des interprètes était, lui, réellement audacieux, mais pour d’autres raisons que celles qu’avancent bien des observateurs.

Mon malaise vient de la présence de certains interprètes. Si la Ligue a fait un effort remarquable pour offrir un spectacle plus représentatif de la diversité culturelle, ce qui est souhaitable, je me suis demandé si on n’avait pas maladroitement laissé en plan les accusations d’homophobie ou de misogynie dirigées contre plusieurs des artistes présents sur scène.

Je ne suis pas seul à avoir été tenaillé par ce dilemme. Des commentateurs de gauche et de droite ont soulevé cette question. On lutte, ou on prétend lutter, contre le racisme et la discrimination, mais pour le moment, ce ne serait qu’affaire de couleur de peau.

Si on est honnête, il est impossible d’ignorer que les Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem ou 50 Cent ont atteint les plus hauts sommets en entonnant parfois des chansons dont les paroles étaient plus que controversées ou encore qu’ils tenus des propos et posé des gestes empreints de misogynie. Il suffit d’entrer leurs noms dans des moteurs de recherche pour trouver aisément de quoi nourrir notre réflexion.

Les artistes mentionnés disent avoir évolué depuis quelques années, que la maturité a modifié durablement leur vision des choses et qu’ils reconnaissent les excès. Soit. On pourrait aussi avancer que plusieurs de ces artistes sont issus de milieux défavorisés et durs, des milieux dominés par les gangs de rues et la violence, une réalité qu’ils dépeignent crûment dans leurs œuvres.

Si la prise de conscience de ces artistes est sincère, et on ne peut qu’espérer qu’elle le soit, mon malaise demeure. Je ne veux pas de censure, je ne veux pas de cancel culture et ne pense à aucun boycottage des interprètes et auteurs présents sur scène hier. Mais j’ai dû réprimer un sourire en pensant au fait qu’il y a quelques années des stations de radio s’interdisaient Baby it’s cold outside parce qu’on devait y percevoir un encouragement à la culture du viol...

Voilà, c’est à ça que correspondait mon malaise. Nous ne trouverons presque jamais personne dont l’univers est sans taches, je ne crois pas qu’il faille constamment s’imposer des tests de «pureté», mais j’avoue m’être interrogé sur la stratégie de la NFL. Son choix pour le spectacle de la mi-temps était politique tout comme l’est l’œuvre de Jay-Z, responsable de coordination de l’événement.

Qu’en pensez-vous? A-t-on banalisé des problématiques bien réelles? A-t-on choisi de s’attaquer au racisme d’abord et relégué les autres questions aux calendes grecques? Du personnel féminin de la Ligue ou des meneuses de claque le croient. Je suis sincèrement curieux de connaître votre opinion.