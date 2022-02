Très minoritaires mais très bruyants

Malgré leur battage publicitaire, les trumpistes canadiens antivaccins demeurent minoritaires. Très, très minoritaires.

Un large consensus contre eux se renforce dans la population. Y compris chez les dirigeants politiques, à l’exception de quelques opportunistes qui se feront probablement durement sanctionner aux prochaines élections.

Ce week-end, ils n’étaient que 5000 à Ottawa, une ville de plus d’un million d’habitants. À Montréal, ils étaient aussi quelques milliers, mais au moins, ils n’ont bloqué aucune artère.

Partout dans le monde où ces trumpistes ont manifesté, les proportions sont similaires. Les convois de libertariens provenaient aussi de régions très éloignées des villes, ce qui illustre encore davantage combien leur soutien populaire est faible et épars.

Un sondage de Maru Public Opinion publié samedi montre que les deux tiers des Canadiens sont en faveur de l’envoi de l’armée pour mater les camionneurs. Et 54 % des gens sont en faveur de l’utilisation de la force policière pour déloger ceux qui manifestent avec leur famille, même si cette force peut provoquer des blessures !

Les deux tiers des Canadiens estiment que le mouvement des camionneurs antivaccins menace la démocratie, et 46 % des gens blâment les camionneurs pour la détérioration de la situation, tandis qu’un tiers pense que Justin Trudeau est responsable de cette évolution.

La seule chose qui modère à présent l’intervention des forces de l’ordre : éviter de transformer les manifestants en martyrs.

Mais plus les autorités tardent à rétablir l’ordre, plus le Canada dégage une impression de faiblesse. Une faiblesse qui incitera d’autres manifestants à recourir à des blocages et qui fera douter de la capacité du Canada à être un partenaire économique fiable.

Problèmes sociaux

Cela dit, les trumpistes et ceux qui s’agglutinent autour d’eux soulèvent de véritables problèmes sociaux.

De quoi ces citoyens sont-ils insatisfaits ? De leur faible qualité de vie, de la mutation rapide des valeurs sociales, de ce qu’ils perçoivent comme la difficulté des élus à les protéger. Face à la faiblesse d’un Justin Trudeau, ils rêvent d’un leader fort et charismatique à la Trump. Vont-ils gagner ? Non, pas cette fois, justement parce qu’il leur manque un dirigeant charismatique.

Mais s’il en survient un, et si les autres dirigeants continuent à se montrer si faibles et à déléguer la prise de décisions, alors à n’en pas douter, ce mouvement populiste libertarien gonflera jusqu’à devenir irréversible.

Tirer des leçons

Les manifestations trumpistes devraient nous inciter à réfléchir aux causes de la fragmentation sociale dans nos démocraties.

Par exemple, comment empêcher les forces libertariennes, fondamentalistes religieuses ou étrangères, d’utiliser les plates-formes numériques pour accéder directement aux citoyens, sans filtre protecteur ?

Les chartes des droits dont se réclament les manifestants sont-elles finalement en train de nuire à la démocratie ?

Jusqu’où une démocratie doit-elle protéger ceux qui veulent la détruire ?

Ces questions sont difficiles et dérangeantes, mais il faut se les poser.