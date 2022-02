Un organisme demande à Québec de faire plus pour les aînés

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) demande au gouvernement Legault de faire plus pour les personnes âgées, alors que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière la détresse vécue par cette catégorie vulnérable.

L’organisme, qui a remis un mémoire dimanche au ministre des Finances dans le cadre des consultations budgétaires, plaide l’urgence d’agir pour rattraper les déficits «inacceptables» du traitement offert aux aînés.

Il propose une série de recommandations, en insistant sur la nécessité d’investir davantage dans la prévention en santé, en soins palliatifs et en aide médicale à mourir.

De plus, la CDA revendique des revenus décents pour permettre aux ainés de vieillir dans la dignité, en suggérant une nouvelle allocation pour les aînés qui n’ont pas un revenu.

La CDA propose de «mettre en place un fonds de garantie des prestations de retraite qui prévoit le versement d’indemnités compensatoires aux retraités, dans l’éventualité de l’insolvabilité du promoteur de leur régime de retraite».

Elle suggère à Québec de bonifier le crédit d’impôt pour les frais médicaux et diminuer le seuil d’admissibilité de 3 % à 1,5 % des revenus pour les 65 ans et plus.

«Plus nous mettrons rapidement ce genre de recommandations en place, plus vite les conditions de vie de nos aînés seront améliorées», a indiqué l’organisme dans un communiqué.

«Il est grand temps que l’État québécois se donne les moyens d’offrir plus de dignité à ses aînés», a ajouté la CDA.