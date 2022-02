Arlsanbek Makhmudov: le feu dans les yeux

Arlsanbek Makhmudov est fébrile à quelques jours de son affrontement contre l’imposant Mariusz Wach au Casino de Montréal. Le poids lourd est conscient qu’il pourrait composer avec de l’inconnu samedi.

Makhmudov (13-0, 13 K.-O.) a pris part à un entraînement médiatique, hier, au gymnase de Marc Ramsay. Il était souriant et détendu. Toutefois, lorsqu’il a enfilé ses gants, il avait du feu dans les yeux en frappant les mitaines de son entraîneur.

Même si Ramsay a qualifié la séance de «pièce de théâtre», son protégé a démontré que ses armes étaient bien affûtées en prévision de la défense de ses titres NABA et NABF des lourds. Ses frappes étaient puissantes et bruyantes.

Ça mettait bien la table pour la période de questions. Par contre, Makhmudov ne s’est pas lancé dans une envolée verbale sur le combat ou à l’endroit de son adversaire.

«C’est un bon test pour moi, a souligné Arlsanbek Makhmudov lors d’une mêlée de presse. Je sais que Wach est plus grand et plus expérimenté que moi.

«Je suis prêt pour 10 rounds, mais si je vois une opportunité de mettre fin au combat, je vais la saisir.»

Le duel Makhmudov-Wach aura lieu à huis clos. Un aspect qui ne dérange pas le protégé de Ramsay.

«Qu’il y ait des amateurs ou non, toute ma concentration est sur mon adversaire. J’ai une tâche à accomplir.»

Contre un colosse

Pour la première fois de sa carrière, le Montréalais d’origine russe affronte un adversaire plus grand et plus gros que lui. Wach (36-7, 19 K.-O.) mesure 6 pieds 8 pouces et pèse 275 lb.

Ces deux colosses croiseront le fer dans le petit ring du Casino de Montréal. Ils ne mettront pas trop de temps à se trouver.

«La préparation a été différente pour Arslanbek, a indiqué Marc Ramsay. Durant le camp, il me disait que ça ne lui était pas arrivé souvent de devoir forcer l’action en raison de la longue portée de son adversaire.»

Wach pas intimidé

Pour sa part, Wach connaît le tabac. Il a croisé le fer avec plusieurs gros noms de la division des lourds comme Wladimir Klitschko, Alexander Povetkin et Dillian Whyte.

Le Polonais de 42 ans a un adversaire commun avec Makhmudov: Erkan Teper. Les deux l’ont battu, mais le protégé d’EOTTM l’a fait de façon plus expéditive.

«Je suis un gars qui aime les défis et je suis bien conscient que Makhmudov est invaincu, a mentionné Mariusz Wach à l’auteur de ces lignes. C’est un excellent défi et j’ai l’intention de le relever.

«Je me suis déjà battu contre des rivaux plus forts que Makhmudov. Sur la distance, je peux le battre. Mon objectif est me rendre le plus loin possible dans le combat et d’avoir l’avantage par la suite.

«J’aime le Québec depuis que je suis arrivé même s’il fait froid. Et la poutine ? Je vais en manger une après ma victoire.»

Les contrats sont signés pour l’affrontement entre David Lemieux et David Benavidez depuis plusieurs semaines. Cependant, le clan de Lemieux est toujours en attente d’une date. On parle maintenant du mois de mai. Un dossier à suivre.