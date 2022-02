Armateurs recherchés pour la traverse Rimouski-Forestville

Rimouski et Forestville recherchent des armateurs pour prendre la relève pour diriger le service de traverse entre leurs deux villes, qui est interrompu depuis maintenant un an.

Jusqu'à présent, au moins cinq promoteurs ont fait part de leur intérêt. Un soupir de soulagement pour plusieurs.

«On est vraiment très contents. On croyait qu'on allait avoir trois ou quatre candidatures», s’est réjoui le PDG de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), Martin Beaulieu. «Ça veut dire que la traverse Rimouski-Forestville suscite de l'intérêt. On n'est pas encore rendu à changer notre modèle d'affaires, mais on espère progresser vers des aides financières.»

Le service de traverse est essentiel pour bien des résidents de Forestville. Certains doivent se rendre au Bas-Saint-Laurent, pour notamment obtenir des soins de santé. Selon des intervenants du milieu, le traversier est critique pour la vitalité de la Ville.

«Beaucoup de gens de la Côte-Nord font un aller-retour pour aller voir leur oncologue», a partagé la mairesse de Forestville Micheline Anctil, mentionnant du même souffle que plusieurs milliers de personnes utilisent la traverse chaque année.

Selon la SOPER, les propriétaires actuels n'auraient pas encore démontré leur intérêt pour poursuivre leurs activités à la traverse. En entrevue à TVA Nouvelles mardi, elle soutient toutefois que leur candidature serait considérée. Les armateurs ont jusqu'au 25 février pour faire part de leur intérêt. Une annonce sera faite le 7 mars.