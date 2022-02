Cinq «chiots de la liberté» naissent dans un camion à Ottawa

L’occupation d’Ottawa dure depuis tellement longtemps qu’une chienne a eu le temps de mettre bas une portée de chiots, que ses maîtres camionneurs ont baptisés en l’honneur du convoi de la liberté.

«Freedom» (Liberté), «Hope» (Espoir) et leurs frères «Truckie» (Camionneur), «Convoy» (Convoi) et «Grizzly» sont nés il y a quelques jours seulement dans la cabine du camion de Jake et Lynnette Klassen.

«On a choisi ces noms-là parce que c’est tout ce qu’on entend depuis qu’on est arrivés ici. Nous, on se bat pour la liberté», témoigne Lynette en cajolant l'un des minuscules yorkies.

Quand, à la fin du mois de janvier, elle a quitté la Saskatchewan aux côtés de son conjoint, elle était loin de se douter que leur voyage durerait assez longtemps pour que leur chienne accouche à Ottawa.

«J’ai déjà des gens qui veulent les adopter, mais c’est un peu compliqué. On est ici [à Ottawa], mais on vient de Saskatoon. Et il est hors de question que je les expédie, c’est trop traumatisant», explique Mme Klassen.

En attendant qu'ils soient confiés à leurs prochains propriétaires, la maman allaite ses petits dans une boîte en carton, au chaud, derrière le siège du conducteur qui fait office de lit improvisé.

Bien installés dans la rue Kent, Jake et Lynnette Klassen ignorent quand, exactement, ils entameront leur retour vers les Prairies. Ils réclament, comme plusieurs, la fin de toutes les restrictions liées à la COVID.

