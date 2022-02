«Conte pis raconte» : une immersion passionnante dans la littérature jeunesse

Fasciné par la section jeunesse dans les librairies, Pierre-Yves Lord a commencé à acheter compulsivement des livres pour enfants quand son fils n’avait que deux ou trois ans.

Émerveillé par la pluralité d’univers et de discours qui bercent cette littérature, l’animateur n’a vu sa passion que s’accroitre au fil des ans. Même que pratiquement 10 ans plus tard, l’idée d’en faire une émission qui mettrait en lumière les créateurs, illustrateurs, auteurs et autrices jeunesse s’est imposée d’elle-même.

«Les livres de la nouvelle génération sont tellement intéressants et abordent des thèmes parfois super sensibles et délicats, mais avec tellement de doigté, de lumière et d’imagination, je me suis dit qu’il fallait faire une émission là-dessus», a raconté Pierre-Yves Lord à l’Agence QMI, quand il a expliqué comment il avait créé «Conte pis raconte».

Pour lui, dans la littérature jeunesse, «ce qui est beau, c’est que des fois, c’est tape-à-l’œil, mais des fois, la récompense c’est la discussion que tu vas avoir avec l’enfant sur le sujet qui a été abordé dans le livre».

À travers les 10 épisodes de 12 minutes, près d’une centaine de livres sont explorées par les enfants, les recommandations faites par l’équipe ou par les auteurs eux-mêmes.

L’émission, qui saura certainement parler aux parents comme aux enfants, est à la fois dynamique, inspirante, rythmée, attirante, intéressante et douce. Elle donne en plus un accès privilégié à l’atelier des auteurs et des illustrateurs, comme, Benoit Tardif, Gérard DuBois, Caroline Hamel, Geneviève Godbout et Julien Chung.

«C’est une émission qui ne ressemble à rien et on se disait “pas besoin d’avoir un format déjà établi. On est dans la littérature, on est déjà dans l’imaginaire et dans des mondes éclatés, alors on peut créer des choses qui n’existent pas”», a ajouté l’animateur.

La comédienne Catherine Trudeau intervient quant à elle périodiquement pour proposer des livres documentaires reliés entre eux par un thème.

«Peu importe l’âge des enfants [l’important c’est] de laisser trainer des livres à la maison, si on est capable. Il faut qu’ils puissent sentir l’odeur d’une page. Qu’ils soient divertis par autres choses que Netflix et Disney. On a une responsabilité face à la compétition numérique qui est irrésistible», a aussi fait valoir Pierre-Yves Lord, qui rêve de voir un jour «Conte pis raconte» devenir une librairie.

«Conte pis raconte», une production de Saturne 5, s’est installée mercredi sur ICI TOU.TV.

