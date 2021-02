Courtier Immobilier dans Lanaudière: Rawdon, Sainte-Julienne et les alentours

Présenté par

J’ai souvent ressenti que la nature avait quelque chose à me dire de plus important que sa beauté. Avec les années, je me suis rendu à l’évidence que s’en approcher nous aide à nous humaniser et même à trouver un sens à notre propre vie. Rien de moins!



Étant courtier immobilier résidentiel et commercial pour l’Agence Remax Prestige dans Lanaudière, je travaille principalement aux alentours de Rawdon. Cependant, ayant travaillé sur le Plateau-Mont-Royal plusieurs années, il m’arrive souvent de représenter des acheteurs désirant s’installer près de leur lieu de travail à Montréal.



Un condo rénové de 900 pieds carrés, sans stationnement, côté soleil, dans un secteur chaud du Plateau, se vend autour de 600 000$. Un prix plus bas se traduit, à mon sens, en une perte notable de qualité de vie tant au niveau de la luminosité que de la qualité du secteur. Quand je vois cela, je ne peux m’empêcher de penser qu’au même prix dans mon coin de Lanaudière, on peut s’acheter une terre de 100 acres avec une belle maison ancestrale ou une propriété sur le bord d’un lac navigable.

Avec l’arrivée de la fibre optique, prévue pour 2021 dans la MRC de Matawinie, avec le télétravail qui gagne en popularité et la distanciation sociale qui semble perdurer, je crois qu’il y aura un exode des grandes villes dans les prochaines années. De ce fait, la demande augmentera et le prix des propriétés fera de même. Par contre, je ne conseille VRAIMENT pas aux gens d’acquérir une propriété en région lorsque ces personnes doivent faire du 8 à 5 à Montréal tous les jours. Je conseille plutôt de s’installer près de son lieu de travail. Mais s’il est possible pour vous de faire des heures de bureau à distance, alors les régions sont porteuses de paix.



Mon retour en région est une décision que je ne regrette en rien. Le chant d’un oiseau, le bruit apaisant d’une chute d’eau ou d’une bourrasque de vent dans les arbres, un chevreuil qui traverse un champ fleuri et qui s’arrête d’un coup pour me regarder curieusement, m’amènent à penser à un plan plus grand et plus beau pour notre humanité. De plus, le niveau de stress réduit, l’amabilité des gens autour de moi, la simplicité de vie et le fait que je désire moins consommer me font davantage apprécier le quotidien de ma vie. Elle semble avoir plus de sens.



