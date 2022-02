Enfin une Saint-Valentin au spa

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

La fête de l’amour 2022 a commencé anormalement tôt, surtout pour un lundi matin, en raison de l’engouement de la réouverture des spas après presque deux mois de verrouillage sanitaire.

« Dès 9 h 1, il y avait six clients, trois couples, puis très vite, un grand nombre d’autres couples se sont présentés ! » s’enthousiasme Geneviève Émond, propriétaire du Bota Bota, un spa aménagé dans un ancien traversier qui mouille dans le Vieux-Montréal.

Il y a toujours une ruée d’amoureux pour la Saint-Valentin, mais normalement pas si tôt !

Le romantique Bota Bota bénéficie d’un décor montréalo-montréalais : le Silo No 5, Habitat 67, le Grand quai et sa tour en construction, ainsi que la silhouette du centre-ville.

« Nous avons passé plus de temps fermé qu’ouvert depuis deux ans », déplore Mme Émond.

Depuis plusieurs jours, le spa-bateau affichait complet... à 50 % de capacité, faut-il dire.

Dès l’annonce de la réouverture, il fallait sauter sur son téléphone pour être certain d’avoir la place voulue.

« J’ai décidé d’honorer les rabais de la Saint-Valentin toute la semaine jusqu’à dimanche prochain parce que plusieurs ont un travail qui ne leur permet pas de se libérer la semaine », dit Mme Émond.

Dans l’air glacial, le bateau spa dégage une colonne de vapeur blanche discernable de loin, lorsqu’on arrive dans le Vieux-Port.

Je me croirais un samedi soir de Saint-Valentin dans le restaurant vitré La Traversée, aménagé sur une barge fixée au bateau... sauf qu’il était midi.

Photo Louis-Philippe Messier

Paysage polaire

Le brise-glace n’est pas encore venu dégager les abords du grand quai, alors ces valentins en gougounes et robes de chambre blanches se trouvent encerclés d’un paysage polaire auquel ne manquent que les pingouins.

J’aborde un couple d’amoureux attablés. Joannie Sauvageau et Jesse Loiselle, trentenaires de Montréal, sortent tout juste d’une longue séance de massothérapie.

« C’est notre première sortie depuis le bébé ! » m’explique Mme Sauvageau.

« Je suis en congé de paternité », ajoute M. Loiselle.

Je m’empresse de laisser ces parents d’un bébé de 10 mois à leur sinécure bien méritée et je vais explorer les différents saunas, ponts, bains et jardins.

Une brume blanche donne aux tourtereaux encapuchonnés des airs de moines fantomatiques.

Il n’y a pratiquement que des couples, des couples, des couples... et un journaliste solitaire.

La vapeur omniprésente facilite la prise de photos où les visages ne sont guère reconnaissables.

Photo Louis-Philippe Messier

Vocation nuptiale

Avant de devenir le Bota Bota, l’ex-traversier Sorel-Tracy entre Saint-Ignace-de-Loyola a déjà été muté, pour l’Expo 67, en bateau-théâtre, sous le nom L’Escale. D’innombrables mariages y ont alors été célébrés.

Cette étrange semaine complète de Saint-Valentin me semble s’inscrire dans cette ancienne vocation nuptiale.

Après deux cafés au lait en tête à tête avec mon ordinateur de travail, je remets cette chronique au Journal et je laisse les beaux jeunes gens autour de moi à leurs bavardages rieurs pour m’en retourner chez moi, seul, dans le froid.