DE TILLY, Daniel



Le 10 février 2022, est décédé Daniel De Tilly, à l'âge de 65 ans, conjoint de Suzanne Perrault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jolyane (Sylvain), Maryse et Domynic, ses petits-enfants Megan, Mikael, Joanie et Amélie, ses beaux-enfants Nathalie (Yves), Dominique (Jean-Pierre) et Yves (Cathy), ses beaux-petits-enfants Alexandre, Marjorie et Mahée ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mars à partir de 14h, suivi des funérailles à 15h, à425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, J5R 2K8Selon le contexte sanitaire en vigueur à cette date.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal. www.fondationicm.org