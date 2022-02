Faire le tour du Québec en quad

Lorsque les premiers quads à trois roues ont fait leur apparition sur le marché, personne n’aurait pu prédire que nous étions à l’aube d’une véritable révolution dans le monde du véhicule hors route. Aujourd’hui, on peut faire le tour du Québec en VTT et profiter de tous les services nécessaires pour faire une belle randonnée.

« Le réseau de sentiers quad du Québec compte près de 30 000 kilomètres dont plus de 20 000 sont subventionnés, d’expliquer le responsable des projets spéciaux pour la Fédération québécoise des clubs quad, monsieur Danny Gagnon. Aujourd’hui, dans l’ensemble des régions du Québec, il y a plein de choses à découvrir. Comme nous roulons très souvent en pleine nature, les amateurs de photos peuvent être servis à souhait. »

Aujourd’hui, les retombées économiques reliées à la pratique du quad pour l’ensemble du Québec sont de l’ordre de 1,5 milliard.

« Notre réseau de sentiers est unique au monde, d’expliquer monsieur Gagnon. En plus des gens de chez nous, des touristes de partout viennent découvrir notre Québec durant toutes les saisons de l’année. Les bénévoles des clubs font un travail immense pour créer le plus beau réseau possible, durant toutes les saisons de l’année. »

DES EXEMPLES

Ce spécialiste sait de quoi il parle puisqu’il peut être considéré comme un des principaux fondateurs de la Fédération et le père de la pratique du quad que nous avons aujourd’hui. Il a parcouru le Québec du nord au sud, d’est en ouest, afin de mettre sur pieds un réseau qui permet de circuler et d’avoir accès à tous les services dans les villes et villages qui sont le long des parcours.

« Je peux donner plusieurs exemples de ce que l’on peut voir sur les sentiers des régions du Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, l’immense pont de glace sur le lac Témiscouata dans le secteur de Cabano offre des panoramas uniques pour les amateurs de photos. Aussi, dans les sentiers, lorsque l’on respecte les règles en roulant à la vitesse permise, il n’est pas rare de voir des chevreuils dans cette région. L’occasion de faire des photos uniques s’offre aux quadistes naturellement, dans le respect des animaux et de leur milieu. »

Lorsqu’il touche à ce sujet, notre homme devient très loquace et mentionne une foule de choses à voir.

« Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y a la possibilité de découvrir le village de pêche dans le secteur du lac Lamothe. Le relais du Club de quad du Fjord, le long de la rivière à Mars, est à voir. Dans le secteur de la Capitale-Nationale, sur les côtes à Sainte-Anne-de-Beaupré, en soirée, il y a des superbes vues sur la Ville de Québec, encore des photos uniques. »

LES AUTRES RÉGIONS

Vraiment, il n’est pas facile d’arrêter ce passionné, lorsqu’il est question de parcourir le Québec en VTT.

« On pourrait parler longtemps des choses qu’il y a à voir dans des régions comme la Mauricie et l’Estrie. On peut penser à Duhamel, en Outaouais, qui est considérée comme la capitale du chevreuil en période hivernale. N’importe quel quadiste qui est amant de la nature, lorsqu’il se retrouve dans ce secteur, ne peut faire autrement que d’être émerveillé. Que dire des régions du Pontiac, de Chaudière-Appalaches, Lanaudière, des Laurentides. Dans chacune d’elles, les sentiers vous mènent vers des sites incontournables. Tout est pensé en fonction de vous offrir un accès privilégié à des sites populaires des régions, parfois même inconnus de plusieurs. »

En période estivale, il y a aussi des choses à découvrir sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec tout près de Chibougamau. Le tour de la Gaspésie est un incontournable. Pour vous offrir toutes ces possibilités, la Fédération peut compter sur une équipe solide, les bénévoles des différents clubs membres de la FQCQ.

« Il est important de profiter de la période hivernale parce que la qualité des sentiers est extraordinaire. Les clubs travaillent beaucoup. Dans l’ensemble, les clubs passent la surfaceuse quatre fois par semaine. C’est vraiment fantastique de pouvoir compter sur un territoire aussi bien organisé que le Québec pour pratiquer notre activité favorite. »

NE PAS TOUCHER AUX PANNEAUX

En réponse à la question de monsieur Moran de Saint-Victor concernant sa suggestion d’utiliser des pastilles de couleur à coller sur les panneaux de signalisation, oui la vérification juridique a été faite. Ainsi, on mentionne que coller quelque chose sur un panneau lui fait perde sa légalité. Pour un panneau de vitesse, par exemple, si on voulait imposer un ticket de vitesse, il deviendrait invalide si quelque chose est collé. Cependant, j’adhère à votre suggestion que dans certains cas, il faut agir vite et améliorer la signalisation.