Ontario: Doug Ford s’emporte contre les masques et la vaccination

Le premier ministre ontarien Doug Ford s’est montré excédé et pressé de tourner la page sur la COVID-19, mardi.

«Ça n’a pas d’importance si vous avez une dose ou dix doses. Vous pouvez attraper la COVID. On a vu le premier ministre [Justin Trudeau] qui a trois doses, et je connais des centaines de personnes avec trois doses qui ont attrapé la COVID. On a juste à être prudent et à laver nos mains, et à aller de l’avant», s’est-il emporté en marge d’un point de presse visant à faire l’annonce d’un investissement majeur dans une aciérie d’ArcelorMittal.

«On ne peut pas en rester là pour toujours. Il faut apprendre à vivre avec ça et retrouver nos vies. Je parie que si je demande à chaque personne dans cette salle s’ils veulent garder ou enlever leur masque, ils veulent les enlever», a-t-il poursuivi.

Cette sortie survient au lendemain de l’annonce de nombreuses mesures de déconfinement en Ontario, culminant avec la levée du passeport vaccinal et de pratiquement toutes les mesures en vigueur à partir du 1er mars, exception fait du port du masque à l’intérieur.

«Vous savez, je comprends. Tout le monde est frustré. Je suis aussi frustré que quiconque. Nous voulons nous sortir de ça, nous voulons nous débarrasser des mandats [de vaccination] [...]. Dieu merci que le 1er mars, nous allons nous sortir de ça. Je n’en peux plus d’attendre», a clamé Doug Ford.

Le premier ministre s’est aussi montré excédé vis-à-vis des manifestants qui poursuivent leur siège du Parlement, à Ottawa, depuis plus de deux semaines. Une fois de plus, il les a enjoint à lever le camp et à libérer le centre-ville, tout en reconnaissant leur droit de manifester.

«Faisons juste nous entendre. C’est tout ce que je veux», a-t-il laissé tomber d’un ton découragé, après avoir déploré que les Canadiens, tout comme les Ontariens, sont plus polarisés et désunis que jamais

Famille divisée

D’ailleurs, M. Ford avait révélé lundi qu’il est aux premières pour constater les ravages que font les désaccords entre proches sur les mesures sanitaires, la vaccination ou les politiques du gouvernement.

«Tout ça nous a polarisé d’une façon que nous n’aurions jamais cru possible. Je le vis dans ma famille. C’est l’une des choses les plus difficiles que moi et ma famille avons eu à traverser», avait-il déclaré lors de son point de presse consacré aux allégements sanitaires.

M. Ford n’a pas donné plus de détails, mais l’une de ses filles, Krista Ford Haynes, a publiquement fait entendre son opposition aux obligation vaccinales ou au port du masque dans les derniers mois. Elle a aussi affiché son soutien aux manifestants qui paralysent Ottawa.